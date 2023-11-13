Birinci Ligin yeni lideri Esentepe

AKSA BİRİNCİ LİG 8. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 8. Haftası oynanan 8. Maçla tamamlanırken, ligin yeni lideri Esentepe takımı oldu.8. haftaya girilirken 3 takımın yenilgisiz olarak başladığı haftanın sonunda rakibi Lapta’yı mağlup eden Esentepe takımı yenilgisiz tek takım kaldı. Yenilgisiz lider olarak haftaya başlayan M. Değirmenlik konuk ettiği Dem’sCons. Çanakkale’ye yenilerek hem yenilgisizliğini hem de liderliği kaybetti. Diğer yenilgisiz takım M. HacıaliYılmazköy ise konuk olduğu Hamitköy’den mağlup ayrılarak ilk yenilgisini aldı ve puan sıralamasında da geriye düştü.Aksa 1. Ligde bu hafta oynanan 8 maçın sadece bir tanesi beraberlikle sonuçlanırken, 4 maçı ev sahipleri 3 maçı ise konuk takımlar kazandı.8. haftada kale ağları 21 kez havalanırken maç başına 2,5 gol ortalamasına ulaşıldı. Haftanın en farklı galibiyetlerini Düzkaya ve U. Maraş 3-0’lık skorlarla alırlarken, en gollü maç ise Geçitkale – Mormenekşe arasındaki 4 -1’lik maç oldu. Bu haftanın tek golsüz biten maçı ise Ozanköy – Gönyeli maçı oldu.Bu hafta Esentepe’den Yusuf Oyit hat-trick yaparak takımının galibiyetinin mimarı olurken, Yalova’dan Asrın Paşa Sönmez ile Hamitköy’den Süleyman Şeb ise 2’şer golle takımların galibiyetinde büyük pay sahibi oldular.Birinci Ligin 8. Haftasında kartlar adeta havada uçuştu. Oynanan 8 maçta 46 sarı kart gösterilirken, 8’de kırmızı kart gösterildi. Ozanköy – Gönyeli ve Düzkaya – Binatlı maçlarında 2’şer kırmızı kart gösterilirken, en az kart ise 1 sarı kart ile Lapta – Esentepe maçı oldu.Aksa 1. Ligin 8. Haftası sonu itibariyle gol krallığı yarışında üst sıralarda olan M.Değirmenlik’ten Kasım ile Gönyeli’den İlyas haftayı boş geçerek 12’şer golde kalırlarken, takipçileri Mormenekşe’den Erhan da gol atamayarak 7 golde kaldı.Aksa 1. Ligin güçlü ekibi Esentepe 8. Haftada konuk olduğu Lapta’yı net bir skorla 3 – 0 mağlup ederek yenilgisiz olarak liderlik koltuğuna oturmayı başardı. İstikrarlı bir şekilde yükselişini sürdüren Esentepe haftanın takımı olmayı hak etti.Hamitköy’ün konuk ettiği M. HacıaliYılmazköy karşısında her iki devrede attığı gollerle takımının 2 – 0 galip ayrılmasının mimarı olan Süleyman Şeb, oynadığı futbolla da takımını yükselişine katkı koymaya devam ediyor.Haftaya yenilgisiz lider başlayan M.Değirmenlikdeplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılan Çanakkale takımının teknik direktörü Ahmet Ogan, rakibini iyi analiz ederek, rakibine fazla pozisyon vermeden takımını da iyi motive ederek galip gelmeyi başardı ve haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Geçitkale ile Mormenekşe arasında oynanan bölge derbisinde maç boyunca pozisyonlara yakın olan ve çok fazla oyunu durdurmadan maçı yöneten Ferhat Tuna, maçın başında verdiği penaltı kararıyla da haklıydı.Yusuf Oyit (Esentepe), Eral Ekşi(Geçitkale), Mehmet Kum(Yalova) İlhan Koçabaş(U. Maraş)Yusuf (Çanakkale), Ertu (Ozanköy), Serkan Zeyin(Düzkaya), Barın (Çanakkale), Civan(Yalova), Tuğra(Esentepe), Anıljan(Çanakkale), Enes (Geçitkale), Altan(Hamitköy), Asrın(Yalova) Emre(Maraş)Hamitköy-HacıaliYılmazköy 2 – 0Ozanköy-Gönyeli. 0 – 0BafÜ.Yurdu-Yalova: 1– 3Ünimar Maraş-Girne H.Evi. 3 – 0Düzkaya-Binatlı: 3 – 0Lapta-Esentepe: 0 – 3Geçitkale-Mormenekşe: 4 – 1M.Değirmenlik-Dem’s Çanakkale: 0 – 1Esentepe – GönyeliBinatlı – M.DeğirmenlikDem’sCons. Çanakkale – GeçitkaleM. HacıaliYılmazköy – DüzkayaHamitköy – OzanköyGirne H. Evi – Baf Ü. YurduYalova – LaptaMormenekşe – U. Maraş