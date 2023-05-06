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Birinci Ligin kader günü

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Aksa 1. Lig’de bugün oynanacak maçlar sonucunda Süper Lige terfi edecek 2. takım ile play-off ve play- out oynayacak takımlar belli olacak

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Birinci Ligin kader günü
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Aksa Birinci Ligin 2022-23 sezonun son haftası olan 30. Haftası bugün oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Bugünkü maçlar sonucunda Süper Lige terfi edecek 2. takım ile play-off ve play- out oynayacak takımlar belli olacak. Karşıyaka’nın şampiyon olarak Süper Lige çıktığı Ligde Yeniboğaziçi mi yoksa Esentepe mi direk süper lige terfi edeceği oynanacak olan Düzkaya – Yeniboğaziçi ve Esentepe – Mormenekşe maçlarının sonucunda belli olacak.
Öte yandan play-off mücadelesi veren takımlardan Düzkaya, Yalova, Baf Ülkü Yurdu ve Gençler Birliği takımlarından 3’ünün kim olacağı da bugünkü maç sonuçların sonucunda belirlenecek.
Aksa 1. Lige veda eden takımlardan birinin haftalar öncesinden Yenierenköy olmasının ardından geçtiğimiz hafta ise İncirli takımı veda eden 2. Takım olmuştu. 1. Lige veda edecek 3. Takımın kim olacağını belirleyecek olan play-out maçlarına kalacak olan dört takımdan ikisi belirlenirken iki takım ise bugün maçlar sonucunda ortaya çıkacak. Dörtyol ile M.HacıaliYılmazköy’ünplay-out oynayacak takımların ikisi olurken, Unimar Maraş, Binatlı, Girne Halk Evi, Lapta ve Mormenekşe takımlarından ikisi daha bugünkü maçlar sonucunda play-out maçlarına kalacak.
 
 
 
AKSA 1.Lig (30.Hafta)
6 MAYIS 2023, CUMARTESİ
16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Serkan Şimşek)
16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Lapta (Kerem Eran)
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Yalova (Mehmet Sezener)
16.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Ünimar Maraş (Tufan Çerçioğlu)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)
16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Mormenekşe (Evren Karademir)
16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-BafÜ.Yurdu (Ali Özer)
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-İncirli (Hüseyin Eyyüpler)
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Karşıyaka ASK 29 19 3 7 79 37 42 60
2. Yeniboğaziçi  29 17 5 7 70 35 35 56
3. Esentepe KKSK 29 14 11 4 61 29 32 53
4. Düzkaya KOSK 29 15 6 8 53 34 19 51
5. Yalova SK 29 15 6 8 43 32 11 51
6. Baf Ülkü Yurdu 29 15 4 10 58 40 18 49
7. Pera L. Gençler Birliği SK 29 13 10 6 56 38 18 49
8. Mormenekşe GBSK 29 11 8 10 51 47 4 41
9. Lapta TBSK 29 12 4 13 41 38 3 40
10. Girne Halk Evi 29 12 3 14 38 37 1 39
11. Binatlı YSK 29 10 9 10 43 43 0 39
12. Ünimar Maraş  29 10 6 13 56 56 0 36
13. M. HacıaliYılmazköy  29 7 8 14 35 52 -17 29
14. Dörtyol SK 29 6 5 18 33 72 -39 23
15. İncirli SK 29 4 7 18 29 74 -45 19
16. Yenierenköy TSK 29 3 3 23 36 118 -82 12
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