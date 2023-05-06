Birinci Ligin kader günü

Öte yandan play-off mücadelesi veren takımlardan Düzkaya, Yalova, Baf Ülkü Yurdu ve Gençler Birliği takımlarından 3’ünün kim olacağı da bugünkü maç sonuçların sonucunda belirlenecek.
Aksa 1. Lige veda eden takımlardan birinin haftalar öncesinden Yenierenköy olmasının ardından geçtiğimiz hafta ise İncirli takımı veda eden 2. Takım olmuştu. 1. Lige veda edecek 3. Takımın kim olacağını belirleyecek olan play-out maçlarına kalacak olan dört takımdan ikisi belirlenirken iki takım ise bugün maçlar sonucunda ortaya çıkacak. Dörtyol ile M.HacıaliYılmazköy’ünplay-out oynayacak takımların ikisi olurken, Unimar Maraş, Binatlı, Girne Halk Evi, Lapta ve Mormenekşe takımlarından ikisi daha bugünkü maçlar sonucunda play-out maçlarına kalacak.
AKSA 1.Lig (30.Hafta)
6 MAYIS 2023, CUMARTESİ
16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Serkan Şimşek)
16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Lapta (Kerem Eran)
16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Yalova (Mehmet Sezener)
16.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Ünimar Maraş (Tufan Çerçioğlu)
16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)
16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Mormenekşe (Evren Karademir)
16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-BafÜ.Yurdu (Ali Özer)
16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-İncirli (Hüseyin Eyyüpler)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Karşıyaka ASK
|29
|19
|3
|7
|79
|37
|42
|60
|2.
|Yeniboğaziçi
|29
|17
|5
|7
|70
|35
|35
|56
|3.
|Esentepe KKSK
|29
|14
|11
|4
|61
|29
|32
|53
|4.
|Düzkaya KOSK
|29
|15
|6
|8
|53
|34
|19
|51
|5.
|Yalova SK
|29
|15
|6
|8
|43
|32
|11
|51
|6.
|Baf Ülkü Yurdu
|29
|15
|4
|10
|58
|40
|18
|49
|7.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|29
|13
|10
|6
|56
|38
|18
|49
|8.
|Mormenekşe GBSK
|29
|11
|8
|10
|51
|47
|4
|41
|9.
|Lapta TBSK
|29
|12
|4
|13
|41
|38
|3
|40
|10.
|Girne Halk Evi
|29
|12
|3
|14
|38
|37
|1
|39
|11.
|Binatlı YSK
|29
|10
|9
|10
|43
|43
|0
|39
|12.
|Ünimar Maraş
|29
|10
|6
|13
|56
|56
|0
|36
|13.
|M. HacıaliYılmazköy
|29
|7
|8
|14
|35
|52
|-17
|29
|14.
|Dörtyol SK
|29
|6
|5
|18
|33
|72
|-39
|23
|15.
|İncirli SK
|29
|4
|7
|18
|29
|74
|-45
|19
|16.
|Yenierenköy TSK
|29
|3
|3
|23
|36
|118
|-82
|12