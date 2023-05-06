Birinci Ligin kader günü

Aksa 1. Lig’de bugün oynanacak maçlar sonucunda Süper Lige terfi edecek 2. takım ile play-off ve play- out oynayacak takımlar belli olacak

Aksa Birinci Ligin 2022-23 sezonun son haftası olan 30. Haftası bugün oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Bugünkü maçlar sonucunda Süper Lige terfi edecek 2. takım ile play-off ve play- out oynayacak takımlar belli olacak. Karşıyaka’nın şampiyon olarak Süper Lige çıktığı Ligde Yeniboğaziçi mi yoksa Esentepe mi direk süper lige terfi edeceği oynanacak olan Düzkaya – Yeniboğaziçi ve Esentepe – Mormenekşe maçlarının sonucunda belli olacak.Öte yandan play-off mücadelesi veren takımlardan Düzkaya, Yalova, Baf Ülkü Yurdu ve Gençler Birliği takımlarından 3’ünün kim olacağı da bugünkü maç sonuçların sonucunda belirlenecek.Aksa 1. Lige veda eden takımlardan birinin haftalar öncesinden Yenierenköy olmasının ardından geçtiğimiz hafta ise İncirli takımı veda eden 2. Takım olmuştu. 1. Lige veda edecek 3. Takımın kim olacağını belirleyecek olan play-out maçlarına kalacak olan dört takımdan ikisi belirlenirken iki takım ise bugün maçlar sonucunda ortaya çıkacak. Dörtyol ile M.HacıaliYılmazköy’ünplay-out oynayacak takımların ikisi olurken, Unimar Maraş, Binatlı, Girne Halk Evi, Lapta ve Mormenekşe takımlarından ikisi daha bugünkü maçlar sonucunda play-out maçlarına kalacak.16.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Serkan Şimşek)16.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera L. Gençler Birliği-Lapta (Kerem Eran)16.30 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda M.HacıaliYılmazköy-Yalova (Mehmet Sezener)16.30 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Ünimar Maraş (Tufan Çerçioğlu)16.30 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Girne Halk Evi (Emre Öztaşlı)16.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Mormenekşe (Evren Karademir)16.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Dörtyol-BafÜ.Yurdu (Ali Özer)16.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-İncirli (Hüseyin Eyyüpler)