Birinci Lig’de zorlu Pazar

Aksa 1. Ligin 22. haftası bugün 2, yarın ise oynanacak olan 6 maçla tamamlanacak.

Ligde bugün dipte bulunan Görneç ile orta sıralarda bulunan Esentepe ve orta sıralarda bulunan iki takım Düzkaya-Yeni Boğaziçi maçları oynanacak.

LİDER İSKELE’YE GİDİYOR

Aksa 1. Lig’in zirvesinde yer alan Çetinkaya takipçilerinden Gençler Birliği’ne konuk olacak. Gençler Birliği’nin zirveden kopmamak, Çetinkaya’nın ise takipçileriyle aradaki puan farkını azaltmamak için galibiyeti hedeflediği karşılaşmayı Kerem Eran yönetecek.

Zirvenin takipçisi olan ikinci devrenin yenilgisiz takımı Miracle Değirmenlik play-out hattında bulunan Yalova ile Bostancı’da oynayacak.

Play-off hattında yer alan ve süper lig hedefindeki Gençlik Gücü, play-out hattındaki Bağcıl takımını konuk edecek.

Haftanın zor maçlarından olan play-out hattındaki İncirli ile Maraş maçının skoru merakla bekleniyor.

AKSA 1. LİG

12 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Esentepe (Ömer Doğru)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Yeniboğaziçi (Mustafa Öztugay)

13 Mart 2022 – Pazar

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Çetinkaya (Kerem Eran)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaBazaarG.Gücü-B.Bağcıl (Serhan Şimşek)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-SFC Dörtyol (Ali Özer)

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Maraş (Turgay Misk)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Karşıyaka (İsmail Ercan)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Miracle Değirmenlik (Osman Özpaşa)

