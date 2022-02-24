Birinci Lig’de zor maçlar tecrübeli hakemlere emanet

Ligde lider durumda olan Çetinkaya’nın konuk olacağı Düzkaya karşısındaki zorlu maçın hakemi Osman Özpaşa, play-out hattında bulunan iki takım Yalova ile Maraş maçının hakemi ise Kerem Eran oldu

Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında oynanacak olan 8 karşılaşmanın hakemleriKıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.

Ligde lider durumda olan Çetinkaya’nın konuk olacağı Düzkaya karşısındaki zorlu maçın hakemi tecrübeli hakemlerimizden Osman Özpaşa olarak açıklandı.

Ligde play-out hattında bulunan iki takım Yalova ile Maraş maçının hakemi ise yine tecrübeli hakem Kerem Eran oldu.

Liderin takipçilerinden olan Gençler Birliği ile play-out hattındaki İncirli arasındaki karşılaşmayı ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.



Aksa 1. Lig 20. Haftası programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Çetinkaya (Osman Özpaşa)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Maraş (Kerem Eran)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Karşıyaka (Serhan Şimşek)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-B.Bağcıl (İsmail Ercan)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-İncirli (Tufan Çerçioğlu)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Esentepe (Ferhat Tuna)

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-M.Değirmenlik (Hakan Ünal)

