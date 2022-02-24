Birinci Lig’de zor maçlar tecrübeli hakemlere emanet

Aksa 1. Lig’in 20. Haftasında oynanacak olan 8 karşılaşmanın hakemleriKıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlendi.
Ligde lider durumda olan Çetinkaya’nın konuk olacağı Düzkaya karşısındaki zorlu maçın hakemi tecrübeli hakemlerimizden Osman Özpaşa olarak açıklandı.
Ligde play-out hattında bulunan iki takım Yalova ile Maraş maçının hakemi ise yine tecrübeli hakem Kerem Eran oldu.
Liderin takipçilerinden olan Gençler Birliği ile play-out hattındaki İncirli arasındaki karşılaşmayı ise Tufan Çerçioğlu yönetecek.
Aksa 1. Lig 20. Haftası programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ
14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Çetinkaya (Osman Özpaşa)
14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Maraş (Kerem Eran)
14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Karşıyaka (Serhan Şimşek)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-B.Bağcıl (İsmail Ercan)
14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)
27 ŞUBAT 2022 – PAZAR
14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-İncirli (Tufan Çerçioğlu)
14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Esentepe (Ferhat Tuna)
14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-M.Değirmenlik (Hakan Ünal)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.