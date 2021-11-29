Birinci Ligde zirve yarışı kızıştı

AKSA Birinci Ligde ise zirve yarışı iyice kızıştı. Birinci Ligde Larnaka Gençler Birliği haftayı puan kaybı yaşamasına rağmen lider kapatmayı başardı. İskele ekibini Çetinkaya takip ediyor. Karşıyaka da aldığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaştı. Dörtyol da yarışın içerisinde bulunurken, ChinaBazaar Gençlik Gücü de yarışa ortak oldu