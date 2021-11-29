Birinci Ligde zirve yarışı kızıştı

AKSA Birinci Ligde alt sıralarda galibiyetsiz Görneç kaderiyle baş başa kalırken, Çanakkale umutlandı. Bostancı Bağcıl’ın çıkışı ise sürüyor. Maraş ise düşüşe devam etti
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul 14 golle ilk sırada yer alırken, onu 11 gollü Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi 6 haftadır mağlup olmazken, beraberlik serisini de Maraş maçını da net skorla kazanarak galibiyet serisine döndürerek tırmanışa geçti
Haftanın Futbolcusu: Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka)
Liglerimizin ve Karşıyaka’nın en istikrarlı futbolcusu olan Güvenç Sakallıoğlu, Yalova maçında da gol atarken, rakibin direncini kıran ilk gole imza attı
Haftanın Teknik Adamı: Turan Altay (Çetinkaya)
Çetinkaya, zirve yarışında çıktığı zorlu Miracle Değirmenlik deplasmanında hırslı ve istekli futbolunu farklı galibiyetle süsleyerek ikinci sıraya yükselirken, takımını iyi motive eden Turan Altay galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Yeni Boğaziçi – Maraş)
Hakan Ünal, Doğu bölgesinin 2 temsilcisi Yeni Boğaziçi ile Maraş arasındaki mücadeleyi başarıyla yönetirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
Haftanın Kare Ası
Ozan (Çetinkaya)
Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
Osman (Çanakkale)
Oytun (YB)
Haftanın On Biri
Onur (Esentepe)
Çağrı (YB)
Çağdaş (Çetinkaya)
Abbas (Çetinkaya)
Ali Özay (YB)
Saydam (Karşıyaka)
Ekrem (Çanakkale)
Ege Can (Esentepe)
Barın (Çanakkale)
Hasan Akkuyu (GG)
Ömer (Çetinkaya)
AKSA 1. LİG
Esentepe – İncirli, 2 – 0
Yeniboğaziçi – Maraş, 2 – 0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, 0 – 0
Çanakkale – Görneç, 3 – 0
ChinaBazaar GG – Mormenekşe 2 – 1
Miracle Değirmenlik – Çetinkaya, 0 – 3
Karşıyaka – Yalova, Ergin 3 – 0
Dörtyol – Düzkaya, 1 – 1
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|L. Gençler Birliği SK
|11
|8
|1
|2
|15
|7
|8
|25
|2.
|Çetinkaya TSK
|11
|8
|0
|3
|25
|10
|15
|24
|3.
|Karşıyaka ASK
|11
|7
|2
|2
|31
|15
|16
|23
|4.
|SFC Dörtyol SK
|11
|6
|4
|1
|30
|11
|19
|22
|5.
|Miracle Değirmenlik SK
|11
|7
|1
|3
|18
|11
|7
|22
|6.
|ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK
|11
|6
|2
|3
|17
|12
|5
|20
|7.
|Yeniboğaziçi DSK
|11
|4
|5
|2
|15
|12
|3
|17
|8.
|Esentepe KKSK
|11
|4
|2
|5
|14
|14
|0
|14
|9.
|Mormenekşe GBSK
|11
|3
|5
|3
|11
|16
|-5
|14
|10.
|Yalova SK
|11
|3
|3
|5
|12
|15
|-3
|12
|11.
|İncirli SK
|11
|3
|3
|5
|14
|18
|-4
|12
|12.
|Düzkaya KOSK
|11
|3
|2
|6
|8
|16
|-8
|11
|13.
|Maraş GSK
|11
|3
|2
|6
|10
|19
|-9
|11
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|11
|2
|3
|6
|4
|15
|-11
|9
|15.
|Çanakkale TSK
|11
|2
|2
|7
|14
|21
|-7
|8
|16.
|Görneç KSK
|11
|0
|1
|10
|7
|33
|-26
|1