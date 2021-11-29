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Birinci Ligde zirve yarışı kızıştı

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AKSA Birinci Ligde ise zirve yarışı iyice kızıştı. Birinci Ligde Larnaka Gençler Birliği haftayı puan kaybı yaşamasına rağmen lider kapatmayı başardı. İskele ekibini Çetinkaya takip ediyor. Karşıyaka da aldığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaştı. Dörtyol da yarışın içerisinde bulunurken, ChinaBazaar Gençlik Gücü de yarışa ortak oldu

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Birinci Ligde zirve yarışı kızıştı
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AKSA Birinci Ligde ise zirve yarışı iyice kızıştı. Birinci Ligde Larnaka Gençler Birliği haftayı puan kaybı yaşamasına rağmen lider kapatmayı başardı. İskele ekibini Çetinkaya takip ediyor. Karşıyaka da aldığı galibiyetle zirveye bir adım daha yaklaştı. Dörtyol da yarışın içerisinde bulunurken, ChinaBazaar Gençlik Gücü de yarışa ortak oldu
 
AKSA Birinci Ligde alt sıralarda galibiyetsiz Görneç kaderiyle baş başa kalırken, Çanakkale umutlandı. Bostancı Bağcıl’ın çıkışı ise sürüyor. Maraş ise düşüşe devam etti
 
AKSA Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Berkant İstanbul 14 golle ilk sırada yer alırken, onu 11 gollü Güvenç Sakallıoğlu onu takip ediyor
 
Haftanın Takımı: Yeni Boğaziçi
Yeni Boğaziçi 6 haftadır mağlup olmazken, beraberlik serisini de Maraş maçını da net skorla kazanarak galibiyet serisine döndürerek tırmanışa geçti
 
Haftanın Futbolcusu: Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka)
Liglerimizin ve Karşıyaka’nın en istikrarlı futbolcusu olan Güvenç Sakallıoğlu, Yalova maçında da gol atarken, rakibin direncini kıran ilk gole imza attı
 
Haftanın Teknik Adamı: Turan Altay (Çetinkaya)
Çetinkaya, zirve yarışında çıktığı zorlu Miracle Değirmenlik deplasmanında hırslı ve istekli futbolunu farklı galibiyetle süsleyerek ikinci sıraya yükselirken, takımını iyi motive eden Turan Altay galibiyetin mimarı oldu
 
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal (Yeni Boğaziçi – Maraş)
Hakan Ünal, Doğu bölgesinin 2 temsilcisi Yeni Boğaziçi ile Maraş arasındaki mücadeleyi başarıyla yönetirken, yardımcılarıyla da uyumluydu
 
Haftanın Kare Ası
Ozan (Çetinkaya)
Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)
Osman (Çanakkale)
Oytun (YB)
 
Haftanın On Biri
Onur (Esentepe)
Çağrı (YB)
Çağdaş (Çetinkaya)
Abbas (Çetinkaya)
Ali Özay (YB)
Saydam (Karşıyaka)
Ekrem (Çanakkale)
Ege Can (Esentepe)
Barın (Çanakkale)
Hasan Akkuyu (GG)
Ömer (Çetinkaya)
 
 
AKSA 1. LİG
Esentepe – İncirli,                              2 – 0
Yeniboğaziçi – Maraş,                       2 – 0
Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği,     0 – 0
Çanakkale – Görneç,                         3 – 0
ChinaBazaar GG – Mormenekşe       2 – 1
Miracle Değirmenlik – Çetinkaya,     0 – 3
Karşıyaka – Yalova, Ergin                 3 – 0
Dörtyol – Düzkaya,                           1 – 1
 
 
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. L. Gençler Birliği SK 11 8 1 2 15 7 8 25
2. Çetinkaya TSK 11 8 0 3 25 10 15 24
3. Karşıyaka ASK 11 7 2 2 31 15 16 23
4. SFC Dörtyol SK 11 6 4 1 30 11 19 22
5. Miracle Değirmenlik SK 11 7 1 3 18 11 7 22
6. ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK 11 6 2 3 17 12 5 20
7. Yeniboğaziçi DSK 11 4 5 2 15 12 3 17
8. Esentepe KKSK 11 4 2 5 14 14 0 14
9. Mormenekşe GBSK 11 3 5 3 11 16 -5 14
10. Yalova SK 11 3 3 5 12 15 -3 12
11. İncirli SK 11 3 3 5 14 18 -4 12
12. Düzkaya KOSK 11 3 2 6 8 16 -8 11
13. Maraş GSK 11 3 2 6 10 19 -9 11
14. Bostancı Bağcıl SK 11 2 3 6 4 15 -11 9
15. Çanakkale TSK 11 2 2 7 14 21 -7 8
16. Görneç KSK 11 0 1 10 7 33 -26 1
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