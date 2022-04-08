Birinci Lig’de zirve kozlarını paylaşacak

Lig lideri Çetinkaya Pazar günü cezası nedeniyle Güzelyurt’ta takipçilerinden olan ve gözünü Süper Lig’e diken Miracle Değirmenlik’i ağırlayacak

Aksa 1. Lig’in 26. Haftası birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Özellikle şampiyonluk ve play-off hattını yakından ilgilendiren maçların sonuçları merakla bekleniyor.

Lig lideri Çetinkaya Pazar günü cezası nedeniyle Güzelyurt’ta takipçilerinden olan ve gözünü Süper Lig’e diken MiracleDeğirmenlik’i ağırlayacak. Çetinkaya’nın koltuğunu korumak, MiracleDeğirmenlik’in ise hedefine bir adım daha yaklaşmak istediği bu önemli maçın hakemi Fehim Dayı.

Liderin arkasından gelen Gençlik Gücü ise bugün ligin güçlü ekiplerinden Mormenekşe’ye konuk olacak. Mormenekşe’nin ilerleyen haftalarda kötü rüyalar görmemek, GG’nin ise Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşmak istediği bu maçın skoru merakla bekleniyor.

Ligde ikinci devrede aldığı istikrarsız sonuçlar nedeniyle zirveden uzaklaşan G.Birliği ligde play-out hattında bulunan B.Bağcıl’ıbugün İskele’dekonuk edecek.



Aksa 1. Lig 26. Hafta maç programı ve hakemleri

9 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

15.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-B.Bağcıl (Hüseyin Özkan)

15.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-SFC Dörtyol (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-ChinaB.G.Gücü (Kerem Eran)

10 Nisan 2022, Pazar

15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Esentepe (Şakir Azizoğlu)

15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Çanakkale (Ferhat Tuna)

15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Karşıyaka (Mehmet Sezener)

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Çetinkaya-M.Değirmenlik (Fehim Dayı)

