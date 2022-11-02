Birinci Lig’de namağlup iki takım kaldı

Aksa 1. Lig’in 6. Haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, ligde liderlik koltuğu el değiştirdi.
Güzelyurt derbisinde karşı karşıya gelen Yalova – Baf Ülkü Yurdu mücadelesinin galibi olan Baf Ülkü Yurdu ayni zamanda ligin yeni lideri olmayı başardı.
İlk haftadan itibaren liderlik koltuğuna oturan ve 5 hafta boyunca lider kalan Yalova takımı ilk yenilgisini alarak liderliği de kaybetti. Ligin 6. Haftasında oynanan maçlar sonucunda süper lig hedefindeki takım sayısı 7 oldu.
Bu hafta oynanan 8 karşılaşmada kale ağları 34 kez havalanarak 4, 25 gol ortalamasıyla ligin en gollü haftası oldu. Ligde tüm karşılaşmalarda gol atılırken, 4 maçı deplasman takımları, 3 maçı ise ev sahibi takımlar kazanırken, 1 maç ise berabere tamamlandı.
Ligde namağlup takım sayısı 3’ten 2’ye düşerken, lider Baf Ülkü Yurdu ile Pera L. Gençler Birliği takımı 6 hafta sonunda mağlubiyetle tanışmayan iki takım oldular. Yenierenköy takımı ise ligde henüz galibiyeti olmayan tek takım olarak 6. Haftayı geride bıraktı.
AKSA 1.Lig'de gol krallığı yarışı nefesleri kesmeyi sürdürüyor. Miracle Karşıyaka golcüsü Esin Sonay ve Mormenekşe golcüsü Erhan Çınar 8'er golle zirveyi paylaşırken, bu ikiliyi 7'şer golle Yalova'dan Cevdet Alıcı ve Yeni Bogazici'nden Turgut Kaçar takip etti. Krallık yarışının 3'üncü basamağında ise Lapta futbolcusu Enes Kubat 6 golle yer aldı.
Lide oynanan 8 maçta 6 kırmızı kart çıkarken, bu hafta en çok kırmızı kart ve sarı kartın gösterildiği hafta oldu.
Haftanın takımı: M. Hacali Yılmazköy
Bu sezon 1. Lig’e yükselen ekiplerden olan M. Hacıali Yılmazköy takımı ligin güçlü ekiplerinden olan Binatlı deplasmanında iki kez geriye düşmelerine karşın oyundan kopmayarak deplasman galibiyeti almayı başardı.
Haftanın Futbolcusu: Turgut Kaçar (Yeniboğaziçi)
Yeniboğaziçi takımının tecrübeli forveti rakip Miracle Karşıyaka takımını attığı üç golle adeta yıkan futbolcu oldu. Attığı goller yanında bir asist de yapan Turgut Kaçar maç boyunca basmadık yer bırakmayarak gençlere adeta nazire yaparken, haftanın futbolcusu olmayı da hak etti.
Haftanın teknik adamı: Orçun Volkan(Baf Ülkü Yurdu)
Güzelyurt derbisinde takımını Yalova’ya karşı iyi motive eden ve onların sakin kalarak galibiyete ulaşmalarını sağlayan Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Orçun Volkan bu haftanın teknik adamı oldu.
Haftanın Hakemi: Hakan Ünal(İncirli – Mormenekşe)
Haftanın zorlu maçlarından biri olan İncirli – Mormenekşe maçının orta hakemliğini yapan Hakan Ünal. gerek verdiği penaltı kararıyla gerekse maç boyunca oyunu kesmeden yerinde düdükleriyle iyi bir maç yöneterek haftanın hakemi oldu.
Haftanın Kareası:
Hüseyin Pilatin(M. Hacali Yılmazköy) Doğan(Yeniboğaziçi), Hasan Sedatgil(Baf Ülkü Yurdu), Ayden (Girme Halk Evi)
Haftanın Onbiri:
Erdoğan (BÜY), Ahmet Arıtaş(Yeni Boğaziçi), Metin(BÜY), Mehmetali Aylanç(P. Gençler Birliği), Batuhan (Düzkaya), Berk(P.Gençler Birliği), Arif(M. H. Yılmazköy), Deniz (Esentepe) , Muhammet (M. H. Yılmazköy), Turgut Kaçar(Yeniboğaziçi), Hasan Özçelik (BÜY)
Aksa 1.Lig 6. hafta maç sonuçları
Lapta-Esentepe: 0 – 3
Pera Gençler Birliği-Dörtyol: 3 – 0
Binatlı-M. HacıaliYılmazköy: 2 – 4
Ünimar Maraş-Girne H. Evi: 1 – 2
İncirli-Mormenekşe: 1 – 1
Yeniboğaziçi-Miracle Karşıyaka: 4 – 2
Düzkaya-Yenierenköy: 4 – 3
Yalova-Baf Ü. Yurdu: 0 – 4
Aksa 1.Lig 7. hafta maç programı:
Yalova – Düzkaya
Mormenekşe – Lapta
Dötyol – Binatlı
M. Haciali Yılmazköy – Yenierenköy
M. Karşıyaka – P. Gençler Birliği
Esentepe – Yeniboğaziçi
Girne H. Evi – İncirli
Baf Ü. Yurdu – Unimar Maraş
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Baf Ülkü Yurdu
|6
|4
|2
|0
|12
|4
|8
|14
|2.
|Yalova SK
|6
|4
|1
|1
|12
|8
|4
|13
|3.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|6
|3
|3
|0
|12
|6
|6
|12
|4.
|Yeniboğaziçi DSK
|6
|3
|2
|1
|12
|6
|6
|11
|5.
|Miracle Karşıyaka ASK
|6
|3
|1
|2
|15
|8
|7
|10
|6.
|Esentepe KKSK
|6
|3
|1
|2
|11
|8
|3
|10
|7.
|Düzkaya KOSK
|6
|3
|1
|2
|9
|8
|1
|10
|8.
|Lapta TBSK
|6
|3
|0
|3
|12
|9
|3
|9
|9.
|Binatlı YSK
|6
|2
|3
|1
|9
|8
|1
|9
|10.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|6
|2
|2
|2
|12
|11
|1
|8
|11.
|Ünimar Maraş GSK
|6
|2
|0
|4
|12
|13
|-1
|6
|12.
|Mormenekşe GBSK
|6
|1
|3
|2
|10
|11
|-1
|6
|13.
|Girne Halk Evi
|6
|2
|0
|4
|5
|8
|-3
|6
|14.
|İncirli SK
|6
|1
|2
|3
|7
|14
|-7
|5
|15.
|Dörtyol SK
|6
|1
|0
|5
|3
|17
|-14
|3
|16.
|Yenierenköy TSK
|6
|0
|1
|5
|8
|22
|-14
|1