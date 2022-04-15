Birinci Lig’de kritik viraj

Birinci Lig’de bu hafta oynanacak karşılaşmalar sonucunda Süper Lig’e yükselecek takımlar ve play-off oynayacak takımlar netleşebilirken, ligden düşecek ve play-out oynayacak takımların da netleşmiş olacak

Aksa 1. Lig’de hızla son haftalara doğru ilerlenirken, ligde şampiyon kim olacak ve Süper Lig’e yükselecek takımlar kimler olacak sorularına cevap bulunacak maçların oynanacağı haftalara girildi.

Lig lideri Çetinkaya’nın Pazar günü konuk olacağı Yeniboğaziçideplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Süper Lig’e yükselmeyi garantileyebileceği bir hafta olacak. Takipçilerinden MiracleDeğirmenlik’in Mormenekşe karşısında puan kaybetmesi durumunda Çetinkaya’nın Süper Lig’e yükselmesi kesinleşecek.

Lig ikincisi Gençlik Gücü takımı ise bugün ligde havlu atmış olan Görneç takımıyla Atatürk Stadı’nda karşılaşacak.

Bugün özellikle play-out hattı içinde yer alan takımlar için sonuçları merak edilen karşılaşmalar oynanacak. Play-out hattında bulunan Bağcıl ile İncirli kozlarını Bostancı’da paylaşacak. Öte yandan play-out hattındaki bir diğer takım Yalova ise play-off hattında kalmak isteyen Dörtyol’a konuk olacak.

Birinci Lig’de play-off hattını ilgilendiren bir diğer önemli maç ise Karşıyaka ile Gençler Birliği arasında oynanacak. Her iki takımında play-off hattını iyi bir noktada bitirmek istemesi nedeniyle galibiyeti hedeflediği karşılaşma Karşıyaka’da oynanacak.



AKSA 1. LİG

BUGÜN

15.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Yalova (Turgay Misk)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.Gençlik Gücü-Görneç (İsmail Ercan)

15.30 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Maraş (Hakan Ünal)

15.30 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-İncirli (Osman Özpaşa)

17 Nisan 2022, Pazar

15.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Çetinkaya (Ali Özer)

15.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Çanakkale-Düzkaya (Zekai Töre)

15.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

15.30 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-G.Birliği (Serhan Şimşek)



