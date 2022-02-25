Birinci Lig’de kritik hafta

Aksa 1. Lig’de 20. Haftada hem zirve yarışını hem de play-off ile play-out hattını yakından ilgilendiren birbirinden önemli maçlar oynanacak

Aksa 1. Lig’de heyecan her geçen hafta biraz daha yükselirken, özellikle süper lig hedefleri olan takımlar arasındaki çekişme artarak sürüyor.

Ligde bu hafta 5 maç bugün oynanırken, 3 maç ise yarın oynanarak 20. Hafta tamamlanmış olacak.

Aksa 1. Lig lideri Çetinkaya son haftalarda yükselişte olan hedefi play-off hattı olarak belirleyen Düzkaya’ya konuk olacak. Bu zorlu maçı Osman Özpaşa yönetecek. Liderin takipçilerinden Gençlik Gücü ise ligin zorlu ekiplerinden Yeni Boğaziçi ile Lefkoşa Atatürk Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Liderin bir diğer takipçisi olan ve ikinci devreye kötü başlayan Dörtyol takımı ise play-out hattındaki B. Bağcıl ile zor bir maça çıkacak. Play-out hattının iki takımı Yalova ile Maraş ise Bostancı’da kozlarını paylaşacak.

Play-off hedefinde olan takımlardan Karşıyaka ise ligde ikinci yarıda yükselişte olan Mormenekşe deplasmanına gidecek.

Aksa 1. Lig’de Pazar günü oynanacak üç karşılaşma hem play-off hem de play-out hattı için önemli maçlar içermekte.

Liderin takipçisi Gençler Birliği, play-out hattında bulunan İncirli takımını İskele’de konuk edecek. Play-off hattı içinde olan ve ikinci devrede kaybetmeyen Miracle Değirmenlik ise ligin dibine demir atan ve artık son şanslarını kullanan Görneç’e konuk olacak. Direk düşme hattında bulunan takımlardan Çanakakle ise play-off hedefleyen Esentepe’yi ağırlayacak.

Aksa 1. Lig 20. Haftası programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

26 ŞUBAT 2022 – CUMARTESİ

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Çetinkaya (Osman Özpaşa)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Maraş (Kerem Eran)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Karşıyaka (Serhan Şimşek)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-B.Bağcıl (İsmail Ercan)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-Yeniboğaziçi (Hüseyin Eyyüpler)

27 ŞUBAT 2022 – PAZAR

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-İncirli (Tufan Çerçioğlu)

14.00 GazimağusaCanbulat Stadı’nda Çanakkale-Esentepe (Ferhat Tuna)

14.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-M.Değirmenlik (Hakan Ünal)

