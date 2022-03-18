Birinci Lig’de kritik dönemeç

Aksa 1. Lig’de haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği ve Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü maçlarının sonuçları zirve yarışını şekillendirecek

Aksa 1. Ligin 23. Haftası zorlu maçlara sahne olacak.

Özellikle zirve yarışı ve play-off hattını ilgilendiren karşılaşmaların sonuçlarının zirve yarışını şekillendirmesi bekleniyor.

Lider Çetinkaya, play-out hattı içindeki İncirli’yi konuk edecek. Bugün oynanacak bu maçın hakemi Evren Karademir.

Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek.

Üst sıraları ilgilendiren bir başka mücadele olan Karşıyaka – Gençlik Gücü maçında ise Fehim Dayı görev yapacak.

Ligin play-out hattı ile düşme potasını ilgilendiren karşılaşmada ise B.Bağcıl, Görneç’i konuk edecek.



AKSA 1. LİG

19 Mart 2022 – Cumartesi

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yalova (Emre Öztaşlı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Mormenekşe (Mehmet Sezener)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Görneç (Zekai Töre)

14.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Çetinkaya-İncirli (Evren Karademir)

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)

20 Mart 2022 – Pazar

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çanakkale (Hakan Ünal)

