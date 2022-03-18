Birinci Lig’de kritik dönemeç

Aksa 1. Ligin 23. Haftası zorlu maçlara sahne olacak.
Özellikle zirve yarışı ve play-off hattını ilgilendiren karşılaşmaların sonuçlarının zirve yarışını şekillendirmesi bekleniyor.
Lider Çetinkaya, play-out hattı içindeki İncirli’yi konuk edecek. Bugün oynanacak bu maçın hakemi Evren Karademir.
Haftanın sonucu merakla beklenen ve zirveyi yakından ilgilendiren Miracle Değirmenlik – Gençler Birliği maçını başarılı hakemlerimizden Utku Hamamcıoğlu yönetecek.
Üst sıraları ilgilendiren bir başka mücadele olan Karşıyaka – Gençlik Gücü maçında ise Fehim Dayı görev yapacak.
Ligin play-out hattı ile düşme potasını ilgilendiren karşılaşmada ise B.Bağcıl, Görneç’i konuk edecek.
AKSA 1. LİG
19 Mart 2022 – Cumartesi
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Yalova (Emre Öztaşlı)
14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Mormenekşe (Mehmet Sezener)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)
14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Görneç (Zekai Töre)
14.00 Paşaköy 100. Yıl Stadı’nda Çetinkaya-İncirli (Evren Karademir)
14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-ChinaB.G.Gücü (Fehim Dayı)
20 Mart 2022 – Pazar
14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-Düzkaya (İsfendiyar Açıksöz)
14.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SFC Dörtyol-Çanakkale (Hakan Ünal)
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