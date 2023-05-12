banner913
banner932
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
Dolu zararı müracaatı için son tarih 17 Mayıs
7 0
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
Mücahitlerimiz can yoldaşı oldu
7 0
 
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
Kızlarda 23 Nisan, erkeklerde Özgürlük İlkokulu şampiyon
7 0
GAB kanser konulu seminer düzenledi
GAB kanser konulu seminer düzenledi
9 0
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
CTP Lefkoşa İlçesi,Madde Bağımlılıği konulu panel düzenleniyor
8 0
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
Türkiye seçimlerine KKTC'den rekor katılım
12 0
Trafik cana doymuyor
Trafik cana doymuyor
35 0
banner915

Birinci Lig’de kader maçları

banner476

Aksa 1. Lig’den Süper Lige terfi edecek 3. takımı belirleyecek play-off maçları ile 1. Lig’den BTM 1. Lige düşecek son belirleyecek play-out maçları bugün başlıyor

banner825
Birinci Lig’de kader maçları
banner931
AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e terfi edecek son takım ile ligden düşecek son takımın belirleneceği Play-off ve Play-out karşılaşmaları bugün başlıyor.
Tüm maçların saat 16.30'da başlayacağı Play-off ve Play-out'ta görevli hakemler de açıklandı.
Bugün oynanacak maçların programı şöyle:
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OFF
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Esentepe – Düzkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Yalova – Pera L. G. Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT
Üner Berkalp Stadı: Girne Halk Evi – M. HacıaliYılmazköy (Kerem Eran)
Eray Vudalı Stadı: Ünimar Maraş – Dörtyol (Mehmet Sezener)
 
Play-off
TAKIMLAR              P
1. Esentepe                 28
2. Yalova                     26
3. Düzkaya                  26
4. Pera L. G. Birliği     25
 
Play-out
TAKIMLAR             P
1. Girne Halk Evi       20
2. Ünimar Maraş        20
3. M. H. Yılmazköy   16
4. Dörtyol                   13
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.