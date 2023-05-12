Birinci Lig’de kader maçları

AKSA Birinci Lig’den Süper Lig’e terfi edecek son takım ile ligden düşecek son takımın belirleneceği Play-off ve Play-out karşılaşmaları bugün başlıyor.
Tüm maçların saat 16.30'da başlayacağı Play-off ve Play-out'ta görevli hakemler de açıklandı.
Bugün oynanacak maçların programı şöyle:
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OFF
Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Esentepe – Düzkaya (Ali Özer)
Atatürk Stadı: Yalova – Pera L. G. Birliği (Osman Özpaşa)
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT
Üner Berkalp Stadı: Girne Halk Evi – M. HacıaliYılmazköy (Kerem Eran)
Eray Vudalı Stadı: Ünimar Maraş – Dörtyol (Mehmet Sezener)
Play-off
TAKIMLAR P
1. Esentepe 28
2. Yalova 26
3. Düzkaya 26
4. Pera L. G. Birliği 25
Play-out
TAKIMLAR P
1. Girne Halk Evi 20
2. Ünimar Maraş 20
3. M. H. Yılmazköy 16
4. Dörtyol 13
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