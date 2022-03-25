Birinci Ligde kader haftası

Aksa 1. Lig’in 24. Haftasında bugün ve yarın dörder maç oynanacak.
Ligin hem zirvesini hem de play-out hattının kaderini belirleyecek önemli maçların oynanacağın bu haftada bölge derbisinde Gençler Birliği ile Yeni Boğaziçi İskele’de bugün kozlarını paylaşacak. Süper Lig’e doğrudan yükselmek isteyen Gençlik Gücü ile play-off hattında kalmak isteyen SFC Dörtyol Lefkoşa’da kozlarını paylaşacak.
Bir yabancı kuralını ihlal ettiği için 3 puanı silinen Miracle Değirmenlik yakaladığı çıkışı sürdürmek, konuk olacağı rakibi İncirli ise play-out hattından çıkmak için galibiyet hedeflediği karşılamanın sonucu merakla bekleniyor.
Lig lideri Çetinkaya Pazar günü play-out hattından çıkmak isteyen Maraş’a konuk olacak. Play-out hattındaki takımlardan Yalova ise rahat konumdaki Esentepe’yi konuk edecek.
AKSA 1. LİG
26 MART 2022, CUMARTESİ
15.30 İskele Cumhuriyet Stadı’nda G.Birliği-Yeniboğaziçi (İsfendiyar Açıksöz)
15.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Düzkaya-Bostancı Bağcıl (Tufan Çerçioğlu)
15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda ChinaB.G.Gücü-SFC Dörtyol (Osman Özpaşa)
15.30 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Miracle Değirmenlik (Emre Öztaşlı)
27 MART 2022, PAZAR
15.30 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda Yalova-Esentepe (Evren Karademir)
15.30 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-Çetinkaya (Ali Özer)
15.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mormenekşe-Çanakkale (Zekai Töre)
15.30 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Görneç-Karşıyaka (Hüseyin Özkan)
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