Birinci Lig’de kader haftası

Aksa 1. Lig’in 21. Haftası birbirinden zor 8 karşılaşmaya sahne olacak. Hem zirve yarışında hem de play-out hattındaki takımların birbirleriyle yapacakları maçların sonuçları ligin gidişatını belirleyecek.

Lig lideri Çetinkaya Play-out hattındaki Yalova ile YılmazköyMustafa Üçöz Stadı’nda karşılaşırken, zirve takipçisi Gençler Birliği ise bir başka play-out hattındaki takım Maraş’a konuk olacak.

Zirvenin takipçilerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü ise play-of hedefleyen Esenepe’ye konuk olacak. Haftanın bir diğer önemli maçı ise Miracle Değirmenlik ile Düzkaya arasında oynanacak.

Play-out hattındaki B.Bağcıl ile düşme potasındaki Çanakkale ise Bostancı’da kozlarını paylaşacak.

Aksa 1. Lig 21. Hafta maç programı ve hakemleri:

BUGÜN

14.00 İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda İncirli-Mormenekşe (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı’nda Bostancı Bağcıl-Çanakkale (Hüseyin Özkan)

14.00 Yeniboğaziçi Osman-Mehmet-Ergün Stadı’nda Yeniboğaziçi-Görneç (Şakir Azizoğlu)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Esentepe-ChinaBazaarG.Gücü (Mehmet Sezener)

6 MART 2022 – PAZAR

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Değirmenlik-Düzkaya (Evren Karademir)

14.00 YılmazköyMustafa Üçöz StadıÇetinkaya-Yalova (Fehim Dayı)

14.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Maraş-G.Birliği (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Karşıyaka Ergin Şahdur Stadı’nda Karşıyaka-SFC Dörtyol (Emre Öztaşlı)

