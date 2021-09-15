Birinci Ligde ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 FutbolSezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.
Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.
İlk hafta programı şöyle:
17/09/2021 Saat:16:30
Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe - Mormenekşe
18/09/2021 Saat:16:30
Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya
İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç
İncirli Stadı: İncirli - China Bazaar Gençlik Gücü
19/09/2021
Saat: 16:30
Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl
Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka
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