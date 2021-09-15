Birinci Ligde ilk hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 FutbolSezonunun ilk hafta maç programını yayınlandı.

Programa göre AKSA Birinci Lig, 17 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Esentepe ile Mormenekşe arasındaki mücadeleyle başlayacak.

İlk hafta programı şöyle:

17/09/2021 Saat:16:30

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe - Mormenekşe

18/09/2021 Saat:16:30

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Düzkaya

İskele Cumhuriyet Stadı: L. Gençler Birliği- Görneç

İncirli Stadı: İncirli - China Bazaar Gençlik Gücü

19/09/2021

Saat: 16:30

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi -Bostancı Bağcıl

Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya - Dörtyol

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Maraş - Çanakkale

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Miracle Değirmenlik -Karşıyaka

