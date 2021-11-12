Birinci Ligde heyecan sürüyor

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) AKSA Birinci Ligde 13 ve 14 Kasım tarihlerinde oynanacak olan 9.Hafta bugün başlayacak.
Yeni Boğaziçi ile lider Gençler Birliği arasında Osman Mehmet Ergün Stadında oynanacak Doğu derbisini Hakan Muhtaroğlu yönetecek.Program ve maçları yönetecek hakemler şöyle;
13 Kasım Cumartesi, Saat 14:30
Esentepe – Yalova, Erdal Barut Stadı, Serkan Durmaz
Çanakkale – Mormenekşe, Muharrem Döveç Stadı, Şakir Azizoğlu
Dörtyol – China Bazaar GG, Adem Nural Stadı, Osman Özpaşa
Değirmenlik – İncirli, Sadık Cemil Stadı, Hakan Ünal
14 Kasım Pazar, Saat 14:30
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği Osman Mehmet Ergün Stadı, Hakan Muhtaroğlu
Çetinkaya – Maraş, Atatürk Stadı, Emre Öztaşlı
Bostancı Bağcıl – Düzkaya, Emek Stadı, Evren Karademir
Karşıyaka – Görneç, Ergin Şahdur Stadı, Ömer Doğru
 
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