Birinci Lig’de gol yağmuru sürüyor

Aksa Birinci Ligde 2. Hafta oynanan 8 maçla tamamlandı. Güzelyurt ekibi Yalova ilk iki hafta sonunda liderlik koltuğunda kalmaya devam etti. Sarı lacivertli ekibi Ünimar Maraş ve Binatlı takımları aynı puanla takip etti.Ligde bu hafta oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri üç maçı ise deplasman takımları kazanırken, bu hafta beraberlik çıkmadı.Ligde geçtiğimiz haftaya göre bu hafta kale ağları daha fazla havalanırken, tam 33 gol atıldı. Bu da maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldığı anlamına geliyor.Aksa 1. Lig’de oynanan tüm maçlarda gol atılırken, ilk hafta 3 gol atan Yalova futbolcusu bu hafta da 2 gol atarak gol sayısını 5’e yükselterek gol krallığında liderliğini sürdürdü. Esin Sonay, Enes Kbat ve Fatih Karabulut’un 3’er golü bulunuyorHaftanın Takımı: BinatlıZorlu Yeni Boğaziçi deplasmanında defansından forvet hattına kadar takım halinde mücadele eden ve rakibini sahasında mağlup eden Binatlı haftanın takımı olmayı hak ettiHaftanın Futbolcusu: Cevdet Alıcı (Yalova)Yalova’nın golcüsü Cevdet Alıcı, zorlu Miracle Karşıyaka maçında da gollerini sürdürürken, 2 gol atarak hem galibiyeti getirdi hem de gol sayısını da 5’e çıkardıHaftanın Teknik Adamı: İsmail Soydan(Yılmazköy) Genç teknik adam İsmail Soydan, zorlu İncirli deplasmanında 2 farklı geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahaleler ve değişikliklerle galibiyetin gelmesini sağladıHaftanın Hakemi: Ferhat Tuna (Yeni Boğaziçi – Binatlı)Ferhat Tuna, ligin güçlü ekibi olan Yeni Boğaziçi ile Binatlı karşılaşmasında skora etki edecek düdükler çalmazken, pozisyonlara yakınlığı ve yan hakemleriyle uyumluyla iyi bir maç çıkardı.Haftanın Kare Ası:Uğur Şahin (Binatlı) Hasan Sedatgil (BÜY) Burak Karabacak (Maraş) Abdülaziz (LGB)Haftanın On Biri:Erdoğan (BÜY) Mehmet Gürpınar (BÜY) Yusuf Kumaş (Binatlı) Emir (Pera G.Birliği) İltaç Keçeli (Yalova) Arif Öztürk (Yılmazköy) Arda Olagoke (GHE) Süleyman (Maraş) Yağız Küçük (Yılmazköy), Çevdet Alıcı (Yalova), Sertan (Pera G. Birliği)AKSA 1.LİG 2. Hafta sonuçlarıİncirli-M. Hacıali Yılmazköy: 3 – 4Lapta-Yenierenköy: 6 – 2Yeniboğaziçi-Binatlı : 0 – 2Düzkaya-Pera Gençler Birliği : 1 – 2Girne Halk Evi-Mormenekşe: 2 – 1Baf Ülkü Yurdu-Esentepe: 2 – 0Yalova-Miracle Karşıyaka : 2 – 1Maraş-Dörtyol : 4 – 1AKSA 1.Lig Puan Tablosu