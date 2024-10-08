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Birinci Lig’de 4 takım Disiplin Kurulu’na sevk edildi

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Birinci Lig’de 4 takım Disiplin Kurulu’na sevk edildi
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Soruşturma Merci Aksa 1. Lig’de 3. Haftada oynanan  Lapta TBSK – Northernland Dipkarpaz ve Vadili TÇBSK – Türk Ocağı Limasol karşılaşmalarındaki olaylar nedeniyle hakem ve gözlemci raporları doğrultusunda dört takımı disipline sevk etti.
Federasyondan şu açıklama yapıldı:
KTFF Soruşturma Merci, 08.10.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.
1. AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3.haftasında 21403 maç numarasıyla Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda oynanan Lapta TBSK – Northernland Dipkarpaz SK karşılaşmasında saha içerisinde yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Lapta TBSK ve Northernland Dipkarpaz SK takımlarının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevkine,
2. AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 3.haftasında 21405 maç numarasıyla Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Vadili TÇBSK – Türk Ocağı Limasol karşılaşmasında yaşanan olay ve/veya olaylardan dolayı Vadili TÇBSK ve Türk Ocağı Limasol takımlarının Disiplin Talimatı’nın 52.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.
 
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