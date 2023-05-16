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Birinci Lig play-off/out maçlarında heyecan dorukta

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Birinci Lig play-off/out maçlarında heyecan dorukta
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Aksa Birinci Lig’den Süper Lige terfi edecek takımı belirleyecek play-off maçları ile BTM 1. Lige düşecek 3. Takımı belirleyecek olan play-out maçlarının ikinci hafta mücadeleleri bugün oynanacak.
İkinci hafta maçlarını yönetecek hakemler ve programı şöyle:
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OFF 2. HAFTA PROGRAMI
Paşaköy Hasan Onalt Stadı: Esentepe - Pera L. G. Birliği: (Emre Öztaşlı)
Cihangir Stadı: Yalova – Düzkaya (Mehmet Sezener)
AKSA BİRİNCİ LİG PLAY-OUT 2. HAFTA PROGRAMI
Lefkoşa Atatürk Stadı: Girne Halk Evi – Dörtyol (Şakir Azizoğlu)
Esentepe Erdal Barut Stadı: M. HacıaliYılmazköy – Unimar Maraş(Mustafa Öztuğay)
 
 
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