Birinci Lig kulüpleri Sertoğlu dedi

K-PET Birinci Lig Kulüpleri Görneç Spor Kulübü, Mormenekşe Spor Kulübü ve Maraş Spor Kulübü yönetimleri bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladılar.
5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getirenkulüp başkanları, desteklerinin Hasan Sertoğlu'ndan yana olduğunu açıkladılar.
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