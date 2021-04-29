Birinci Lig kulüpleri Sertoğlu dedi

K-PET Birinci Lig Kulüpleri Görneç Spor Kulübü, Mormenekşe Spor Kulübü ve Maraş Spor Kulübü yönetimleri bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladılar.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu(KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getirenkulüp başkanları, desteklerinin Hasan Sertoğlu'ndan yana olduğunu açıkladılar.

