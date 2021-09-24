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Birinci Lig heyecanı sürüyor

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Futbolda AKSA Birinci Ligde ikinci hafta heyecanı yarın oynanacak olan 4 maçla başlayacak

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Birinci Lig heyecanı sürüyor
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA Birinci Ligde ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak. İkinci hafta programını ve maçları yönetecek hakemler de belirlendi.
Haftanın maçı olan lider Yeniboğaziçi’nin, Ergin Şahdur Stadında oynayacağı zorlu  Karşıyaka maçını Emre Öztaşlı yönetecek.
Birinci Lig ikinci hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
25/09/2021Cumartesi, Saat:16:30
Doğancı Emek Stadı: Bostancı Bağcıl– Esentepe, Tufan Çerçioğlu
Görneç Üç Şehitler Stadı :  Görneç – İncirli,Hakan Muhtaroğlu
Dörtyol Stadı: Dörtyol – Miracle Değirmenlik, Utku Hamamcıoğlu
Ergin Şahdur Stadı. Karşıyaka – Yeniboğaziçi, Emre Öztaşlı
26/09/2021Pazar, Saat 16:30
Nihat Bağcıer Stadı:  Düzkaya– L. Gençler Birliği, İsfendiyar Açıksöz
Cemal Balses Stadı Mormenekşe – Yalova, Hüseyin Eyyüpler
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Çetinkaya, Evren Karademir
Atatürk Stadı:China Bazaar Gençlik Gücü – Maraş,Hüseyin Özkan

 
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