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Birinci geri adım attı

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Birinci geri adım attı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkan adayı Tekin Birinci, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu genel kurulu ile ilgili açmış olduğu davaları geri çektiğini açıkladı.
Tekin Birinci'nin konu ile ilgili açıklaması şöyle:
"Geç gelen adalet adalet değildir. Ama ilahi adalette de zaman aşımı olmaz. Vaktinde ara emri alamadığımızdan ve davaların seçim sonrasına sarkacak ve belki de yıllarca sürecek olmasından dolayı tüm davaları geri çekme kararı aldık.
Gelecek haftasonu yapılacak seçimlerde artık ne destek alırsak alacağız. Takdir kulüplerin, spor camiamızın ve halkımızındır.
 
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