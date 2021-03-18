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Birinci'den erken genel kurul çağrılı adaylık sinyali

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Gençlik Gücü eski kulüp başkanı ve FIFA lisanslı futbolcu menajeri Tekin Birinci, "Tüm kulüplerimize çağrım erken genel kurul yapılması yönünde adım atmaları ve futbolun akıbetinin bir an önce belli olmasıdır. Olası adaylığımla ilgili kesin kararımı önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağım" dedi

Birinci'den erken genel kurul çağrılı adaylık sinyali
Gençlik Gücü eski kulüp başkanı ve FIFA lisanslı futbolcu menajeri Tekin Birinci, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda başkan adayı olmayı düşündüğünü açıkladı.
Tekin Birinci'nin konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
KKTC ve KTFF nezdinde bugünden itibaren bundan sonraki yıllarda şahsım adına maddi menfaat sağlayacak hiçbir menejerlik ve transfer işlerine karışmayacağımı saygılarımla bildiririm. Artık gayem ülke futbolunu ve futbolcusunu uluslararası hukuğa uygun şekilde kendi kulüplerimizi de yasal yönden sağlama alarak uluslararası arenalara taşımaktır. Bu ülkede futbolumuzun kaybedecek bir dakikası bile yoktur. Tüm kulüplerimize çağrım erken genel kurul yapılması yönünde adım atmaları ve futbolun akıbetinin bir an önce belli olmasıdır. Olası adaylığımla ilgili kesin kararımı önümüzdeki hafta içerisinde açıklayacağım.
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