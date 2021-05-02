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Birinci, Beyazbayram’ı kutladı

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Hasan Birinci,“Onursal başkan olarak takdirle izlediğim, İbrahim Beyazbayram’ı yeniden başkan seçilmesinden dolayı tebrik ederim. Başkan ve yönetime yeni dönemde başarılar dilerim.”açıklamasını yaptı

Birinci, Beyazbayram’ı kutladı
Esentepe Spor Kulübü onursal başkanı Hasan Birinci, Esentepe Spor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen İbrahim Beyazbayram’ı kutlarken, başarılar diledi.
Hasan Birinci’nin açıklaması şöyle:
“Onursal başkan olarak takdirle izlediğim, 2 yıldır devralmış olduğu kulüp başkanlığını içinde bulunduğumuz "Pandemi" dönemi içerisinde yönetim kadrosu ile başarıyla yürüten İbrahim Beyazbayram’ı yeniden kulüp başkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederim.
Geçtiğimiz sezon Play Off mücadelesinde Süper Lige çıkma şansını final maçında kaybeden, kulübümüze verdiği maddi manevi destekle görevine devam eden başkan ve yönetime yeni dönemde başarılar dilerim.”
 
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