Birinci ara emri için dava dosyaladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkan adayı Tekin Birinci federasyonu ikinci kez dava ettiğiniaçıkladı.
Tekin Birinci, Yüksek İdare Mahkemesi’nden henüz olumlu ya da olumsuz bir karar çıkmadığını, kendilerinin de sadece ara emrinin geç kalmaması adına yeni davayı dosyaladıklarını ifade etti.
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