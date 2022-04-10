Birer puanla yetindiler

Yer: Maraş Necip Kartal Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Rıdvan, Çetinkaya, Müftah Bayraktar

Maraş: Doğukan, Eray, Serkan, Zeki, Rifat (Yavmi), İlhan (Ali Çil), Hasan, Oğuz, Ahmet, Yunus, Hakan (Mustafa)

Yeniboğaziçi: Remzi, Mehmet Çağakan, Ali Özay, Hüseyin (Cemil), Serhat, Mustafa Çelik (Çağrı), Ramadan, Mehmetali (Hasan), Derviş, Burçin (Mehmet), Tolga (Doğuş)

Goller: 14. Dk. Yunus (Maraş), 85. Dk. Doğuş (Yeniboğaziçi)



Aksa Birinci Ligi’nde 26. Hafta maçında Maraş, Yeniboğaziçi’ni konuk etti.

Karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan evsahibi Maraş gole de fazla geç ulaşmadı.

14. dakikada gelişen Maraş atağında Yunus topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Maraş’ın üstünlüğünde tamamlandı.

İkinci yarıda karşılıklı ataklarla geçen oyunda iki takımın da gol atakları vardı.

85. dakikada gelişen Yeniboğaziçi atağında Doğuş’un vuruşunda top filelere gidince maça eşitlik geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç karşılıklı atılan birer golle 1-1 beraberlikle tamamlandı.

