Birer attılar birer aldılar

Niyazi Ergülen

İktisatbank BTM 2. Lig 2. Grubun liderlik kapışması yapan iki takımı Gayretköy ile Akçay arasındaki zorlu mücadele beraberlikle tamamlandı.

İlk iki haftada aldıkları ikişer galibiyetle liderlik yarışında olan Gayretköy ile Akçay arasında Gayretköy Sahası’nda oynanan mücadele 1 – 1 tamamlandı.

Orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlanırken, ikinci yarının başında Gayretköy Tarkan’la bir penaltıdan yararlanmadı.

65. dakikada Akçay’dan Mustafa şık bir vuruşla topu ağlara göndererek soru 0 – 1 yaptı. 85. dakikada Gayretköy Tarkan’la beraberlik golünü buldu ve karşılaşma 1- 1 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Gayretköy ve Akçay puanlarını 7 yaptılar.

