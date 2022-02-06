Birer attılar, birer aldılar

Play-off hattı içinde olmak isteyen iki takım olan Yeni Boğaziçi ile Karşıyaka arasındaki karşılaşma ikinci devrede karşılıklı atılan gollerle 1-1 tamamlandı

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Burak Mandıralı, Ali Eren Orçan

Yeni Boğaziçi: Remzi, Mehmet, Derviş, Ali Özay, Hüseyin (Çağrı), Zübeyir, Serhat(Can), Mustafa, Hasan (Doğuş), Ramadan(Tolga), Cemil,(Mehmet Çağakan).

Karşıyaka: Okan, Mehmet, Tahir(Aykan), Hüseyin, Diamoneke, Ertu, Hamis, Arda, Ahmet(Yiğitcan), Sezer, Esin.

Goller: Dk. 52 Ramadan(Y.Boğaziçi), Dk. 75 Sezer(Karşıyaka)



İbrahim DALOĞLU

Aksa 1. Lig’in 17. haftasında Yeni Boğaziçi Stadı’nda oynanan karşılaşmada play-off hedefleyen iki takım Yeni Boğaziçi ile Karşıyaka ikinci yarıda karşılıklı attıkları gollerle sahadan 1-1 eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Maçın ilk devresi karşılıklı ataklar ve orta alan mücadelesi ile geçmesine karşı iki takım da pozisyon üretemediler.

İkinci devreye daha iyi başlayan ev sahibi Yeni Boğaziçi oldu ve golü de erken buldu.

Dk. 52 Yeni Boğaziçi atağında son olarak topla buluşan Ramadan güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Dk. 75 Karşıyaka atağında Yeni Boğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Sezer topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı. Geriye kalan dakikalarda gol olmayınca maç 1-1 tamamlandı.

