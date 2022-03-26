Birer arttılar, birer aldılar

Aksa Süper Lig'in 24. hafta maçında kupa yarı finalinde eşleşen Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği, haftayı beraberlikle tamamladı

Yer: Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Mustafa Torun, Serdar Gürpınar

K.Kaymaklı: Raif, M.Kaygısız(49.Dk Hasan)Bahadır, Gökhan, Mikail, Tuğrul (71.Dk M.Nazik)Çağlar(71.Dk Alp)M.Uçar, Yankı(63.Dk Sertan)Felix, Arda(49.Dk Agit)

Doğan Türk Birliği: Cenk, Salih(80.Dk Bayram)Çağrı, Faruk, A.Sönmez, Sercan, A.Savaşan, Aydın(64.Dk A.akbulut)Tansel(75.Dk Hamit)Halil, Billy

Goller: 12.Dk Arda Kortay(KKaymaklı)43.Dk Billy Mıchael(DTB)



Aksa Süper Lig’in 24. haftasında Nicosia Group Kıbrıs Kupası yarı finalinde eşleşen Küçük Kaymaklı ile Doğan Türk Birliği karşılaştı. Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda yer alan mücadelede taraflar ilk yarıda buldukları gollerle 1-1 berabere kaldı. Küçük Kaymaklı 13. dakikada Arda Kortay ile öne geçerken, Doğan Türk Birliği 43. dakikada Billy Michael ile skoru eşitledi ve maç bu sonuçlan tamamladı. Alınan bu sonucun ardından Doğan Türk Birliği 41, Küçük Kaymaklı 36 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı, Gönyeli deplasmanına gidecek. Doğan Türk Birliği ise Yenicami’yi ağırlayacak.



Fotoğraf: Özgür Göksel