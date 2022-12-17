Birbirlerini üzmediler

Stat: 16 Ağustos Stadı
Hakemler: Kerem Eran, Özal Çağlayan, İbrahim Katmer
Lefke: İrfan Özbay, Yakup, Kemal, Aykut,, Kaan, M. Tahsildaroğulları, Yılmaz(Dk.90 Umut), Zekai (Dk.70 Eyüp), Armstrong Chidi, Kabiru Alhassan (Dk.90 Arda), Aziz (Dk.75 Yılmaz)
Doğan Türk Birliği: Ozan, Ahmet Sönmez, Tansel(Dk.46 Aydın), Emin(Dk.46 Salih), Doğukan, Arda (Dk.75 Selim), Ali t (Dk.46 Halil Turan), Ali, Billy Michael (Dk.65 Güvenç), Farouk Dadzıe, Kenan.
Goller: Dk.41 Yılmaz Şipal (Lefke) – Dk.64 Arda Eren Metin (DTB)
AKSA Süper Lig’in 13. haftasında Lefke ile Doğan Türk Birliği karşılaştı. 16 Ağustos Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Lefke 41. dakikada Yılmaz Şipal ile öne geçerken, 64. dakikada Doğanb Türk Birliği’nin genç golcüsü Arda Eren Metin’in kaydettiği golle maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Yenilmezlik serisi beş maça çıkan Lefke bu sonuçla 23 puana yükseldi.
İlk üç maçını kaybettikten sonra bu beraberlikle yenilmezlik serisi 10 maça çıkan Doğan Türk Birliği ise puanını 22 yaptı.
Fotoğraf: Özgür Göksel
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