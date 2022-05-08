Birbirlerini üzmediler

Aksa 1.Ligi 30.hafta prestij maçında Mormenekşe ile Düzkaya 1-1 berabere kalarak birer puanla sahadan ayrıldılar

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: Abdullah Genç,Yusufcan Dönder, Mehmet Ekşici

Mormenekşe: Mehmetsalih, Erdoğ, Fetin, Tugay, Aykut, Ertan(Hüseyin), İrfan, Aziz, Burak, Mustafa, Hasan(Gökay)

Düzkaya: Ali Karal, Salih, Hüseyin, Arif, Uğurcan, Mehmet, Hasan, Furkan, Boran, Ümit, Mete.

Goller:Dk. 50 Mustafa (Mormenekşe), Dk 17 Ali Karal(Pen.)(Düzkaya)



Aksa 1.Lig’in son haftasında orta sıralarda mücadele eden iki takım Mormenekşe ile Düzkaya arasında oynanan karşılaşmada konuk Düzkaya ilk devrede ev sahibi Mormenekşe ise 2. devrede bulduğu golle sahadan eşitlikle ayrılarak puanları paylaştılar.

Dk. 16 Düzkaya’da orta alanda kazanılan topu Arif , Mormenekşe defansının arkasına attı. Topa hareketlenen Ümit Mormenekşe ceza alanı içinde Tugay tarafından düşürülünce hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Düzkaya kalecisi Ali Karal topu ağlara göndererek skoru 0 – 1 yaptı.

İlk devre bu skorla tamamlandı.

İkinci devreye rüzgara karşı oynayan Mormenekşe aradığı golü erken buldu.

Dk. 50 hızlı gelişen Mormenekşe atağında Burak’ın pasıyla Düzkaya ceza sahasında topla buluşan Mustafa sol ayağıyla güzel bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 1-1 yaptı.

Geriye kalan dakikalarda takımların atakları gol getirmedi ve maç 1-1 tamamlandı.

Bu skorla Düzkaya puanını 42 yaparak ligi 8. Sırada tamamlarken, Mormenekşe ise 39 puanla 10. Sırada ligi tamamladı.



