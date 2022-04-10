Birbirlerini üzmediler

Stad: Hüseyin Altıncıoğlu Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Olgun Canik, Sertan Alkın
İncirli: Ferhat, Fehim, Volkan, Ramadan, Nahit, Abdullah (Dk 64 Halit), Sami, Hikmet, Hicabi, Hakan (Dk 71 Bekir), Sezer
Esentepe: Onur, Okan, Şenol, İlyas, Emre (Dk 78 Tuğra), Salih, Devran, Mustafa, Eser, Semih, Mahmut
Goller: Dk 5 Sami Ergazi (İncirli) Dk 53 Semih Arslan (Esentepe)
Aksa 1.ligi haftanın önemli maçında kazanan çıkmadı. İncirli ile Esentepe 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.
Dk 5 İncirli atağında sağ kanattan Hakan’ın ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde son dokunan Sami topu ağlara gönderdi. 1-0
Dk 22 Esentepe atağında Semih’in vuruşunda keşfi Ferhat tamam dönen topu Eser kontrol etti yerden ortasında Semih’in vuruşunda top direkten döndü. Dk 29 Esentepe atağımda Semih’in ceza sahası dışından sert şutunda top direkten döndü. Dk 43 İncirli atağında Hakan’ın ceza sahasına ortasında savunmadan seken topu Hakan tekrar vurdu top direkten döndü. İlk devre 1-0 bitti.
Dk 53 Esentepe köşe atışında Semih kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-1
Dk 84 İncirli atağında sağdan yapılan ortada Bekir’in kafa vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.
Maçta başka gol olmayınca mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.