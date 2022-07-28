Bir grup dışında liderliği garantileyenler belli oldu

BTM 2. Lig’de 1. Grup’ta Gayretköy, 3. Grupta Ağırdağ Boğaz,4. Grup’ta Aslanköy ve Kırıkkale, 5. Grupta Pile, 6. Grupta SFC Boğaziçi ve 7. Grupta ise Kaplıca Karadeniz 61 gruplarını lider bitirerek 2. Tura geçmeyi garantilerken, 2. Grupta Yeşiltepe Ilgaz mı yoksa Mevlevi mi lider bitirecek belli olmadı



İktisatbank BTM 2. Lig’de 9. Hafta maçları dün 3 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

9. hafta karşılaşmaları sonunda 2. Grup dışındaki tüm gruplarda grubu lider bitirecek olan takımlar belli oldu.

BTM 2. Lig’de 1. Grup’ta Gayretköy, 3. Grupta Ağırdağ Boğaz,4. Grup’ta Aslanköy ve Kırıkkale, 5. Grupta Pile, 6. Grupta SFC Boğaziçi ve 7. Grupta ise Kaplıca Karadeniz 61 gruplarını lider bitirerek 2. Tura geçmeyi garantileyerek son hafta maçlarına giriyorlar.

2. grupta ise liderin Yeşiltepe Ilgaz mı yoksa Mevlevi mi olacağı son hafta birbirleriyle yapacakları maç sonucunda belli olacak. Ancak her iki takımında 2. Tura çıkması kesinleşti.



BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçları



1.GRUP

Zümrütköy-Yeşilyurt: 1 – 3

Gayretköy-Gaziveren: 2 – 1

Akçay-Yedidalga Aksu: 0 – 1





2.GRUP

Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel 6 – 2

Kalkanlı-Mevlevi: 1 – 3

Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10





3.GRUP

Ağırdağ Boğaz-Serhatköy: 12 – 0

Alayköy-Şirinevler: 1 – 9

Pınarbaşı-Bahçeli. 1 – 0





4.GRUP

Pergama-Kırıkkale: 1 – 3

Aslanköy-Gaziköy: 4 – 3





5.GRUP

Tuzla-Güvercinlik: 2 – 1

Yenişehir-Pile 1 – 11

Korkuteli-Çayönü 5 – 1



6.GRUP

Alaniçi-Tatlısu Seracılar: 0 – 0

AutoriteCivisil-Mutluyaka : 2 – 1

SFC Boğaziçi-Ötüken: 1 – 1



7.GRUP

Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy: 4 – 0

Ergazi-Ardahan 5 – 0

Dipkarpaz-Bafra 3 – 1



İktisatbank BTM 2. Lig’de 9. Hafta maçları dün 3 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.9. hafta karşılaşmaları sonunda 2. Grup dışındaki tüm gruplarda grubu lider bitirecek olan takımlar belli oldu.BTM 2. Lig’de 1. Grup’ta Gayretköy, 3. Grupta Ağırdağ Boğaz,4. Grup’ta Aslanköy ve Kırıkkale, 5. Grupta Pile, 6. Grupta SFC Boğaziçi ve 7. Grupta ise Kaplıca Karadeniz 61 gruplarını lider bitirerek 2. Tura geçmeyi garantileyerek son hafta maçlarına giriyorlar.2. grupta ise liderin Yeşiltepe Ilgaz mı yoksa Mevlevi mi olacağı son hafta birbirleriyle yapacakları maç sonucunda belli olacak. Ancak her iki takımında 2. Tura çıkması kesinleşti.BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçlarıZümrütköy-Yeşilyurt: 1 – 3Gayretköy-Gaziveren: 2 – 1Akçay-Yedidalga Aksu: 0 – 1Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel 6 – 2Kalkanlı-Mevlevi: 1 – 3Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10Ağırdağ Boğaz-Serhatköy: 12 – 0Alayköy-Şirinevler: 1 – 9Pınarbaşı-Bahçeli. 1 – 0Pergama-Kırıkkale: 1 – 3Aslanköy-Gaziköy: 4 – 3Tuzla-Güvercinlik: 2 – 1Yenişehir-Pile 1 – 11Korkuteli-Çayönü 5 – 1Alaniçi-Tatlısu Seracılar: 0 – 0AutoriteCivisil-Mutluyaka : 2 – 1SFC Boğaziçi-Ötüken: 1 – 1Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy: 4 – 0Ergazi-Ardahan 5 – 0Dipkarpaz-Bafra 3 – 1