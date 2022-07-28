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Bir grup dışında liderliği garantileyenler belli oldu

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BTM 2. Lig’de 1. Grup’ta Gayretköy, 3. Grupta Ağırdağ Boğaz,4. Grup’ta Aslanköy ve Kırıkkale, 5. Grupta Pile, 6. Grupta SFC Boğaziçi ve 7. Grupta ise Kaplıca Karadeniz 61 gruplarını lider bitirerek 2. Tura geçmeyi garantilerken, 2. Grupta Yeşiltepe Ilgaz mı yoksa Mevlevi mi lider bitirecek belli olmadı

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Bir grup dışında liderliği garantileyenler belli oldu
 
İktisatbank BTM 2. Lig’de 9. Hafta maçları dün 3 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
9. hafta karşılaşmaları sonunda 2. Grup dışındaki tüm gruplarda grubu lider bitirecek olan takımlar belli oldu.
BTM 2. Lig’de 1. Grup’ta  Gayretköy, 3. Grupta Ağırdağ Boğaz,4. Grup’ta Aslanköy ve Kırıkkale, 5. Grupta Pile, 6. Grupta SFC Boğaziçi ve 7. Grupta ise Kaplıca Karadeniz 61 gruplarını lider bitirerek 2. Tura geçmeyi garantileyerek son hafta maçlarına giriyorlar.
2. grupta ise liderin Yeşiltepe Ilgaz mı yoksa Mevlevi mi olacağı son hafta birbirleriyle yapacakları maç sonucunda belli olacak. Ancak her iki takımında 2. Tura çıkması kesinleşti.
 
BTM 2. Lig 9. Hafta sonuçları
 
1.GRUP
 Zümrütköy-Yeşilyurt:           1 – 3
Gayretköy-Gaziveren:          2 – 1
Akçay-Yedidalga Aksu:        0 – 1  


2.GRUP
Yeşiltepe Ilgaz-Çamlıbel        6 – 2
Kalkanlı-Mevlevi:                   1 – 3
Akdeniz-Yeşil HarnıpKozanköy :2 – 10


3.GRUP
Ağırdağ Boğaz-Serhatköy: 12 – 0
Alayköy-Şirinevler:    1 – 9
Pınarbaşı-Bahçeli.      1 – 0


4.GRUP
Pergama-Kırıkkale:     1 – 3
Aslanköy-Gaziköy:      4 – 3


5.GRUP
Tuzla-Güvercinlik:                 2 – 1
Yenişehir-Pile                        1 – 11
Korkuteli-Çayönü                  5 – 1

6.GRUP
Alaniçi-Tatlısu Seracılar:        0 – 0
AutoriteCivisil-Mutluyaka :     2 – 1
SFC Boğaziçi-Ötüken:           1 – 1

7.GRUP
Kaplıca Karadeniz 61-Yarköy:      4 – 0
Ergazi-Ardahan                             5 – 0
Dipkarpaz-Bafra                            3 – 1 
 
 
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