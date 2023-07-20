Binboğa ve Mantar, Hamitköy teknik ekibinde

Yeni sezonda Birinci Ligde, Süper Lige yükselme mücadelesi verecek olan Hamitköy, 2023 – 2024 sezonu hazırlıklarına Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında yapılan antrenmanla başladı.

Haftanın 5 günü antrenman yapacak olan Hamitköy’de teknik ekipte değişiklik oldu. Ragıp Kanatlı’nın ayrıldığı teknik direktör Ahmet Sakallı’nın ekibine 2 genç teknik adam dahil oldu.

Erkut Mantar ve Mehmet Binboğa, yeni sezonda Ahmet Sakallı’nın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapacaklar.

Hamitköy teknik ekibinde teknik direktör Ahmet Sakallı, yardımcı antrenörler Erkut Mantar ve Mehmet Binboğa ile kaleci antrenörü Latif Sakar görev yapacak.

