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Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı

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Geçitkale konuk ettiği Binatlı karşısında hat-trick yapan İrfan ve 2 gol atıp asist yapan Cemil’le 5 – 2 mağlup ederek evindeki üçüncü maçını da kazandı

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Binatlı’yı İrfan&Cemil ortaklığı yıktı
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Stad: Geçitkale Günay Stadı
Hakemler: Hakan Ünal, Serdar Gürpınar, Hasan Baldan
Serveroğlu Geçitkale: Mustafa, Derviş, Mehmet Çavuş, Andreas,  Sezer, Emre(Rifat), Cemil(Hüseyin Yeşilbaş), Ahmet(Hüseyin Özbilen), Sercan(Eğit), Abdurrahman(Ali), İrfan.
Binatlı: Uğur, Yusuf(Muhammet), Hasan, Hüseyin, Mehmet Bahattin, Şahan, Eser(Ahmet), Hasan Şaşkara, Nazım(Erdem), Mehmet Göçben(Hasan Kaya), Ramazan(Nevzat)
Goller: Dk. 17, 54 ve 66(Pen.) İrfan, Dk. 24 ve 39 Cemil(Geçitkale), Dk. 52 Muhammet, Dk. 62 Mehmet Bahattin(Binatlı)
K.Kart: Dk. 38 Uğur (Binatlı)
 
Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 5. Hafta mücadelesinde orta sıralardaki iki 6 puanlı takım olan Geçitkale ile Binatlı’nın Geçitkale Stadı’ndaki mücadelesini ev sahibi farklı skorla kazanarak evinde kazanmaya devam etti.
Dk. 11 Hızlı gelişen Geçitkale atağında topla buluşan Cemil sol kanattan Binatlı ceza sahasına girerek yaptığı ortada boşta kalan İrfan müsait pozisyonda topu dışarıya attı.
Dk. 17 Hızlı gelişen Geçitkale atağında orta alanda Abdurrahman güzel bir ara pasıyla İrfan'ı topla buluşturdu. İrfan'da kaleciyi çalımlayarak topu boş kaleye gönderdi. 1-0
Dk. 24 Geçitkale'nin hızlı gelişen atağında orta alanda topla buluşan Ahmet Avcı'nın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Cemil, Binatlı ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta topu köşeden ağlarla buluşturdu. 2-0
k. 32 Geçitkale'nin yine soldan gelişen atağında Cemil'in yerden kestiği topla buluşan Emre önünü boşaltarak şutunda top defansa çarparak direği üstü den kornere gitti.
Dk. 37 Cemil'in uzun pasında defans arkasında topa hareketlenen İrfan kaleci Uğur’un müdahalesi sonucu yerde kalınca hakem faülü vererek kaleci kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Dk. 39 Geçitkale'nin Cemil'le kullandığı serbest vuruşta güzel vuruşunda top ağlara gitti. 3-0
İkinci devreyeBinatlı iyi başladı.
Dk. 52 Binatlı atağında oyuna ikinci devrede girenMuhammet Geçitkale ceza sahasında güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 3 – 1
Dk. 54 Geçitkale atağında yine defans arkasında topla buluşan İrfan golünü atarak skoru 4 – 1 yaptı.
Dk. 62 Binatlı atağında bu kez Mehmet Bahattin golünü atararak skoru 4 – 2 yaptı.
Dk. 66 Geçitkale’nin kazandığı penaltı sonrasında topun başına geçen İrfan topu ağlara göndererek kendisinin 3’üncü takımının 5. golünü atarak skoru 5 – 2 yaptı.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Geçitkale 5 – Binatlı 2 şeklinde tamamlandı.
 
 
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