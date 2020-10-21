Binatlı’nın geleceği Cam’da

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Binatlı’nın alt yapı sorumluluğunu ve U20 Takımı antrenörlüğünü Ulun Cam yapıyor.

Yıllardır başarıyla bu görevini sürdüren Ulun Cam, yasakların kalkması sonrasında antrenman programını hazırladıklarını ancak yaşanan belirsizlikten dolayı, antrenmanları başlatmadıklarını açıkladı.

Ulun Cam yaşanacak gelişmelerden sonra Binatlı’nın geleceği olacak gençleri yetiştirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

