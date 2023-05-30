Binatlı’da Özel Tahsin adaylıktan çekildi

Birinci Lig kulüplerinden Binatlı’da dün akşam gerçekleştirilen olağan üstü genel kurul ertelendi. Üyelerin büyük ilgi gösterdikleri olağan üstü genel kurulda başkan adaylığı başvurusu yapan Özel Tahsin, başkan adaylığından çekildi. Özel Tahsin’in başkan adaylığından çekilmesi sonrasında Binatlı genel kurulu Perşembe akşamına ertelendi.
Perşembe akşamı yapılacak genel kurulda gençlerden oluşan yeni bir yönetim ile yeni bir başkan adayının göreve talip olacağı öğrenildi.
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