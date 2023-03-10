Binatlı’da Niyazi Özekmekçi dönemi

Niyazi ERGÜLEN
AKSA Birinci Lig’in Güzelyurt ekibi Binatlı’da camianın içinden çıkan Ulun Cam’ın antrenörlük görevinden, kulübün önünü açmak için istifa etmesi sonrasında yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda yeni teknik direktör belirlendi.
Orsel Neşe başkanlığındaki Binatlı yönetiminin yaptığı görüşmeler sonucunda Binatlı’nın yeni antrenörü Niyazi Özekmekçi oldu.
Yıllarca camiaya futbolcu ve antrenör olarak hizmet etmiş olan Niyazi Özekmekçi, zor günlerde görevi kabul ederek takımı ligde üst sıralara taşımayı hedefleyecek.
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