Binatlı’da Neşeli günler sürüyor

İsmet KARAOSMAN
K-PET Birinci Lig kulüplerinden Binatlı’da olağan üstü genel kurul dün akşam gerçekleştirilirken, genel kurula tek başkan adayı olarak giren Orsel Neşe, üyelerin onayı ile yeniden başkan seçildi.
Orsel Neşe, Binatlı camiasının önemli ismi Mehmet Çangar’ın da tam desteğini alırken, Mehmet Çangar 42 tane olan Güzelyurt’taki yurt evlerini Binatlı’nın kullanımına Verdi. Bu arada Binatlı’da teknik direktörlük için Gökmen Davutoğlu’nun ismi gündeme geldi.
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