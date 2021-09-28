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Binatlı’da Davutoğlu dönemi bitti

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Binatlı’da Davutoğlu dönemi bitti
AKSA Süper Ligde ilk iki  haftadan puan çıkaramayan Binatlı’da, teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldı.
Dün gece toplanan Orsel Neşe başkanlığındaki Binatlı yönetim kurulu, Gökmen Davutoğlu ve yardımcısı Ercan Atasay ile yolların ayrılması kararı aldı. Binatlı’nın bugün yapacağı antrenmanı, alt yapı antrenörü Ulun Cam’ın yaptırması bekleniyor.
 
 
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