Binatlı’da Davutoğlu dönemi bitti

AKSA Süper Ligde ilk iki haftadan puan çıkaramayan Binatlı’da, teknik direktör Gökmen Davutoğlu ile yollar ayrıldı.

Dün gece toplanan Orsel Neşe başkanlığındaki Binatlı yönetim kurulu, Gökmen Davutoğlu ve yardımcısı Ercan Atasay ile yolların ayrılması kararı aldı. Binatlı’nın bugün yapacağı antrenmanı, alt yapı antrenörü Ulun Cam’ın yaptırması bekleniyor.



