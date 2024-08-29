Binatlı yönetiminden şok karar

İsmet KARAOSMAN

Aksa Birinci Lig kulüplerinden Binatlı'da Kulüp Başkanı Veleddin Taşkent ve yönetimi istifa etti.

Taşkent istifasını nedenleri ile birlikte sosyal medya hesabından şu şekilde duyurdu: “İstifamı Sunuyorum.. Maalesef Bu Sezon Olmadı.. Çok üzgünüz.. Geçtiğimiz sezon güzel bir sezon geçirdik.. Süper Lige çıkmayı son anda kaybettik, ama mutlu huzurlu ve en önemlisi Geçmiş sezonu borçsuz tamamladık. Bu sezon yine takımımız güzel. hocalarımız güzel.. Mücadeleci, hırslı ve ne yaptığını bilen bir takım yaratmaktayız ama olmadı.. Artan giderlerden, sezon boyu yaklaşık oluşacak olan bilançodan ve oluşacak giderlerden dolayı gereken desteği ve maddi katkı yapabilecek sponsörleri an itibari ile bulamadığımız ve sezon süresince sıkıntı yaşayacağımızı düşünerek ne sporcularımıza ne teknik heyete ne de camiamıza haksızlık etmemek için Kulübümüzün önünü açıp, kulübümüze maddi gelir sağlayabilecek, en önemlisi sponsör bulabilecek bir yönetim varsa ve talip olacaksa kulübümüzün selameti için Binatlı Spor Kulüp Başkanlığından İstifa ederek 5 Eylül Perşembe tarihinde Olağan Genel Kurula gitmeyi tüm yönetim olarak uygun bulduk.. Bugüne kadar bizlere destek veren görünen ve görünmeyen kahramanlarımıza teşekkür eder. Yeni seçilecek Başkan ve Yönetim Kuruluna başarılar dilerim..

