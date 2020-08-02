Binatlı yönetimi yorgunluk attı

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig kulüplerindenBinatlı’da, Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri ve eşleri düzenlenen eğlence gecesinde bir araya geldiler.

Binatlıyönetim kurulu Lara Restoran’ta düzenlenen gecede hem geride kalan uzun sezonun yorgunluğunu attı hem de Kurban Bayramı eğlencesi yaptı. Yönetim kurulu üyelerinin eksiksiz katıldığı gece neşe içerisinde geçerken, çalınan müzikler eşliğinde coşku dolu anlar yaşandı.

Binatlı, playout oynadığı K-PET Süper Ligde, playout’un ilk maçını kazanarak kalıcı olmayı başarmıştı.

