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Binatlı yabancısını buldu

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Binatlı yabancısını buldu
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin Güzelyurt temsilcilerinden Binatlı, 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarına başlamak için sahaya iniyor.
Kadro oluşumu için çalışmalarını sürdüren sarı yeşilliler ilk antrenmanlarını bugün teknik direktör Gökmen Davutoğlu nezaretinde yapacaklar.Kadroyu şekillendirmeye çalışan Gökmen Davutoğlu, daha önce Düzkaya ve Cihangir’de forma giymiş olan İsmael Kone’yi yabancı futbolcu olarak takım kadrosuna katacak. Güçlü fiziği ve etkili şutlarıyla bilinen İsmaelKone, golleriyle dikkat çekiyordu.
 
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