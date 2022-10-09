banner875
banner815
Favoriler galip
Favoriler galip
6 0
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
Mormenekşe ikinci devrede puanı kurtardı
48 0
 
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
3.Geleneksel Güneşköy Nar Festivali başladı
41 0
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
2023 Honda Prologue, tasarımıyla dikkat çekti
20 0
Tehlikenin boyutu çok büyük
Tehlikenin boyutu çok büyük
41 0
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
U17 Kadınlar Ligi’nin şampiyonu Leventspor
9 0
Kartallar yüksek uçuyor
Kartallar yüksek uçuyor
38 0
banner878

Binatlı son nefeste puanı kurtardı

banner476

Birinci Ligin iki süper lig hedefindeki ekibi olan Binatlı ile Pera Gençler Birliği arasındaki mücadelede Gençler Birliği uzun süre 1 -0 önde getirdiği karşılaşmayı son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1 -1 berabere bitirdi

banner825
Binatlı son nefeste puanı kurtardı
Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Serkan Şimşek, Yusuf Atlar, Yusuf Bakar
Binatlı: Uğur, Sertaç, Mehmet Neşe(Erçin), Yusuf, Erdem(Serkan), Hasan, Çağdaş(Baran), Mehmet Bahattin, Hüseyin(Ersen), Nevzat(Darbaz), Abdurrahman.
Pera L. Gençler Birliği: Cengiz, Ertan, Yekta, Olgun, Abdullah, Barın(Hasan), Mehmetali(Oğuzhan), Kadir, Berk(Ahmet), Selkan, Sertan(Bülent).
Goller: Dk. 36 Sertan (Pera G.Birliği), Dk. 90 Sertaç(Binatlı)
 
Niyazi ERGÜLEN
Aksa Birinci Ligin 3. haftasında Binatlı, Pera Larnaka Gençler Birliği’ni Üner Berkalp Stadında Serkan Şimşek’in yönettiği maçta konuk etti.
Birinci Ligin iki iddialı ekibinin mücadelesinde Larnaka Gençler Birliği ilk devreyi golcüsü Sertan Kurukafa’nın golüyle 1 – 0 önde tamamladı.
İkinci devrede taraftarının da desteğini alan Binatlı, aradığı golü bulmakta zorlandı. Larnaka Gençler Birliği ise son anlara kadar skoru korumayı başardı. Ama son anlarda Sertaç beraberliği getiren golü attı. 1 – 1
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.