Binatlı son nefeste puanı kurtardı

Birinci Ligin iki süper lig hedefindeki ekibi olan Binatlı ile Pera Gençler Birliği arasındaki mücadelede Gençler Birliği uzun süre 1 -0 önde getirdiği karşılaşmayı son dakikalarda kalesinde gördüğü golle 1 -1 berabere bitirdi

Stad: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serkan Şimşek, Yusuf Atlar, Yusuf Bakar

Binatlı: Uğur, Sertaç, Mehmet Neşe(Erçin), Yusuf, Erdem(Serkan), Hasan, Çağdaş(Baran), Mehmet Bahattin, Hüseyin(Ersen), Nevzat(Darbaz), Abdurrahman.

Pera L. Gençler Birliği: Cengiz, Ertan, Yekta, Olgun, Abdullah, Barın(Hasan), Mehmetali(Oğuzhan), Kadir, Berk(Ahmet), Selkan, Sertan(Bülent).

Goller: Dk. 36 Sertan (Pera G.Birliği), Dk. 90 Sertaç(Binatlı)



Niyazi ERGÜLEN

Aksa Birinci Ligin 3. haftasında Binatlı, Pera Larnaka Gençler Birliği’ni Üner Berkalp Stadında Serkan Şimşek’in yönettiği maçta konuk etti.

Birinci Ligin iki iddialı ekibinin mücadelesinde Larnaka Gençler Birliği ilk devreyi golcüsü Sertan Kurukafa’nın golüyle 1 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede taraftarının da desteğini alan Binatlı, aradığı golü bulmakta zorlandı. Larnaka Gençler Birliği ise son anlara kadar skoru korumayı başardı. Ama son anlarda Sertaç beraberliği getiren golü attı. 1 – 1

