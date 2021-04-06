Binatlı sahaya indi

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulunun antrenman izni vermesinden sonra Binatlı Yılmaz Spor Kulübünde antrenmanlar başladı.

Binatlı U20 Takımı antrenörleri Ulun Cam eşliğinde antrenmanlar başladı. Katılımın oldukça yoğun olduğu antrenmanlar Binatlı Erhan Şendur Antrenman Sahasında yapılıyor. Genç futbolcuların antrenmanlardaki hırsları ve futbola olan özlemleri ise dikkat çekiyor.

