Binatlı oto park gelirine kavuştu

Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu kulübe gelir getirici faaliyetlerine devam ederken, ÇangarLtd’in destekleriyle oto parka kavuştu

Niyazi ERGÜLEN

Binatlı Spor Kulübünde Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu kulübe gelir getirici faaliyetlerine devam ederken, ÇangarLtd’in destekleriyle oto parka kavuştu.

ÇangarLtd direktörü Mehmet Çangar, kendisine ait olan arsayı oto park yapımı için Binatlı Spor Kulübünün kullanımına verdi. Orsel Neşe başkanlığındaki yönetim kurulu da arsayı değerlendirip kısa süre içerisinde oto park yapımını tamamladı.

Güzelyurt Telekominikasyon Dairesi arkasında bulunan arsa düzenlenerek kulübe katkı amacıyla otopark yapılırken, kulüp başkanı Orsel Neşe, otopark yeri için ÇangarLtd direktörü Mehmet Çangar’a teşekkür ederken, kulübe gelir sağlamak amacıyla oto parkı halkın hizmetine sunduklarını açıkladı.

