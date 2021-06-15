Binatlı ormanda çalışıyor

İsmet KARAOSMAN
Güzelyurt’un Süper Ligde temsilcilerinden Binatlı’da yeni sezon hazırlıkları yüksek tempoda devam ediyor.
Binatlı futbolcuları, teknik direktör Gökmen Davutoğlu, yardımcısı Ercan Atasay ve kaleci antrenörü Hasan Baflı eşliğinde Akdeniz bölgesindeki ormanlık arazide kros çalışmaları ile hazırlıklarına devam ediyorlar. 1 haftalık periyotta sürecek olan kros çalışmalarında futbolcuların ilgisi ve performansı teknik heyeti memnun ediyor.
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