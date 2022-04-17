Binatlı – Ocak maçında yumruklar konuştu

Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 27. Haftasında Üner Berkalp Stadında oynanan ve Binatlı’nın, Türk Ocağı karşısında 2 – 1 kazandığı maçın devre arasında olaylar çıktı.
Saha içerisinde başlayan gerginlikler saha dışına da taşarken Binatlı teknik direktörü Kemal Yürekli, Bayrak Radyosunda yayınlanan Osman Dinler’le Radyo Futbol canlı yayınında yaptığı açıklamada futbolcusu Hasan Ağaç’ın darp edildiğini açıkladı.
Kemal Yürekli, Hasan Ağaç’ın boğazının kötü durumda olduğunu söylerken, kolunda ve göğsünde de darbe izlerinin olduğunu belirtip, formasının da parçalandığını ve ikinci devreye farklı formayla çıkmak zorunda kaldıklarını vurguladı.
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