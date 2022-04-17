Binatlı, Ocağı yaktı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Emir Turalı, Hakan Gök
Binatlı: Yunus, Arda (87.Dk Darbaz),Sertaç, Mehmet Neşe (87.Dk Süleyman), Nevzat (68.Dk Nazım), Kone (87.Dk Hüseyin), Hasan Ağaç, Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim, Fikri, Erdem (75.Dk Abdullah)
TOL: Hüseyin, Mehmet Uçar, Can, Doğukan, Ali Avcısoyu, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, İlyas (89.Dk Turgut), İsmet, İlker Tek
Goller: 48.Dk Mustafa Süzgen,57.Dk Mehmet Neşe (Binatlı)- 62.Dk Doğukan (TOL)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 27. Haftasında ligde kalma şansı azalan Binatlı, Türk Ocağı’nı mağlup ederek puanını 16 yaparken, Türk Ocağı 35 puanda kaldı.
2.Dk: TOL atağında Doğukan’ın vuruşunda Fikri topu çizgi üzerinden uzaklaştırmayı başardı.
24.Dk: Binatlı atağında Fikri’nin vuruşunda top yan ağlarda kaldı
48.Dk: Binatlı atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mustafa Süzgen’in vuruşunda top filelere gitti. Binatlı 1-0 TOL
57.Dk: Binatlı atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Mehmet Neşe’nin şutunda top filelere gitti. Binatlı 2-0 TOL
62.Dk: TOL atağında Doğukan sol çaprazdan yaptığı vuruşunda topu doksandan filelere gönderdi.Binatlı 2-1 TOL.
Geriye kalan dakikalarda tarafların çabaları başka gol getirmeyince karşılaşma Binatlı 2 – Türk Ocağı 1 şeklinde tamamlandı.
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