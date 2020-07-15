Binatlı istediğini aldı

Binatlı, mutlak kazanmak zorunda olan Çetinkaya karşısında 1 puanı çıkarıp istediğini alırken, rakibi ile olan puan farkını da korudu. Çetinkaya ise kazanamamayı bu maçta da sürdürüp son 2 haftaya düşme hattında girdi

Yer :Lefkoşa Atatürk Stadı Hakemler: Kerem Eran,AliAkçınar,Yusuf Bakar Çetinkaya: Kani,Tunç,Emir,Hakan,MustafaYaşınses,James,Doğukan (32.Dk Cemal) (87.Dk Toykan),Allen,Samuel,Batuhan,Emek Binatlı: Yunus,Debola,Berkem,Mehmet Ali (46.Dk Cenkay),Abdullah (19.Dk Darbaz),Bayram,MustafaSüzgen,Muammer (87.Dk Serkan) Habibi,Alattin,Moses Hamit SAKALLI K-PET Süper Ligde direk küme düşme hattında yer alan Çetinkaya, 28. haftada konuk ettiği Binatlı ile golsüz berabere kaldı Atatürk Stadı’ndaki mücadele golsüz sona ererken sarı kırmızılı ekip, ligde kalma umutlarını ligin kalan son 2 haftasına taşıdı. 70.Dk: Çetinkaya kontra atağında savunma arkasına sarkan Mustafa Yaşınses kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi. 90+2.Dk: Binatlı atağında Cenkay’ın pasıyla topla buluşan Debola’nın şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti. 90+5.Dk: Çetinkaya atağında Samuel sol çaprazda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti. Maç başladığı gibi golsüz sona ererken, Çetinkaya 24, Play out hattı içinde yer alan Binatlı ise 31 puana yükseldi.