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Binatlı istediğini aldı

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Binatlı, mutlak kazanmak zorunda olan Çetinkaya karşısında 1 puanı çıkarıp istediğini alırken, rakibi ile olan puan farkını da korudu. Çetinkaya ise kazanamamayı bu maçta da sürdürüp son 2 haftaya düşme hattında girdi

Binatlı istediğini aldı
15 Temmuz 2020 Çarşamba 23:34

Yer :Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Kerem Eran,AliAkçınar,Yusuf Bakar

Çetinkaya: Kani,Tunç,Emir,Hakan,MustafaYaşınses,James,Doğukan (32.Dk Cemal) (87.Dk Toykan),Allen,Samuel,Batuhan,Emek

Binatlı: Yunus,Debola,Berkem,Mehmet Ali (46.Dk Cenkay),Abdullah (19.Dk Darbaz),Bayram,MustafaSüzgen,Muammer (87.Dk Serkan) Habibi,Alattin,Moses

Hamit SAKALLI

K-PET Süper Ligde direk küme düşme hattında yer alan Çetinkaya, 28. haftada konuk ettiği Binatlı ile golsüz berabere kaldı

Atatürk Stadı’ndaki mücadele golsüz sona ererken sarı kırmızılı ekip, ligde kalma umutlarını ligin kalan son 2 haftasına taşıdı.

70.Dk: Çetinkaya kontra atağında savunma arkasına sarkan Mustafa Yaşınses kötü bir vuruşla topu dışarıya gönderdi.

90+2.Dk: Binatlı atağında Cenkay’ın pasıyla topla buluşan Debola’nın şutunda top direğin dibinden dışarıya gitti.

90+5.Dk: Çetinkaya atağında Samuel sol çaprazda topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

Maç başladığı gibi golsüz sona ererken, Çetinkaya 24, Play out hattı içinde yer alan Binatlı ise 31 puana yükseldi.

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