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Binatlı, ikinci devrede uyandı

Güzelyurt ekibi Binatlı konuk ettiği Unimar Maraş karşısında ilk devreyi 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı

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Binatlı, ikinci devrede uyandı

Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Sytadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Engin Akkagün, Arif Malek
Binatlı: Uğur, Sertaç, Hasan, Çağdaş, Abdurrahman, Mehmet (Serkan), Ersen, Erdem (Nevzat), Yusuf (Süleyman), Baran, Darbaz (Nazım)
Ünimar Maraş: Cenkay, Emre Uysal, Serkan (Necati), İlhan (Mustafa), Emre Karaciğer, Burak, Anıl, Oğuz, Ahmet, Onur, Hasan
Goller: 60. Dk. Oğuz (KK), 76. Dk. Sertaç, 84. Dk. Nevzat (Binatlı), 23. Dk. Emre Karaciğer, 81. Dk. Ahmet (Ü. Maraş)

Niyazi ERGÜLEN

Aksa Birinci Ligi’nin 14. Haftasında Binatlı konuk ettiği Ünimar Maraş karşısında 3-2 galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.
Karşılaşmaya konuk Ünimar Maraş hızlı başladı. 23. Dakikada gelişen atakta Emre Karaciğer’in vuruşunda top filelere gidince Ünimar Maraş deplasmanda 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ünimar Maraş’ın üstünlüğünde tamamlandı.
60. dakikada gelişen Binatlı atağında Oğuz topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi kalesine atınca skora eşitlik geldi ve maç 1-1 oldu.
76. dakikada gelişen Binatlı atağında ceza sahası içinde Abdurrahman’a yapılan harekette hakem Şakir Azizoğlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını Sertaç gole çevirdi ve skoru 2-1 yaptı.
81. dakikada Ünimar Maraş Ahmet Hellaç’ın golü ile yeniden beraberliği yakalasa da 84. Dakikada Nevzat’ın golüne engel olamadı ve Binatlı yeniden öne geçti ve skor 3-2 oldu.
Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca ev sahibi Binatlı konuk ettiği Ünimar Maraş’ı 3-2 yenerek haftayı 3 puanla kapadı.

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